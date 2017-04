La Real Sociedad aspira a complicarle el pase a semifinales al Barça

La Real Sociedad recibe este jueves al Barcelona, en Anoeta, donde aspira a complicar el pase a semifinales de la Copa del Rey a un conjunto blaugrana favorito, pero que tendrá que sudar si quiere eliminar a un conjunto vasco que está en un gran momento.



El horario del encuentro, a las 21:15 de la víspera de la fiesta más importante del año en, alejará de este choque a muchos aficionados, algo que ha soliviantado a un importante sector de la afición.Con ello, la alta presencia de público en Anoeta es toda una incógnita a pesar de las medidas implementadas por el club para atraer a su afición.Los donostiarras llevandel torneo del K.O., y afrontan esta serie con bajas importantes que, sin embargo, no limitan sus sueños de hacer algo grande tras eliminar al Valladolid y Villarreal.La defensa copa la mayoría de esas ausencias, ya que se quedan fuera hombres como Carlos Martínez, Mikel González o Joseba Zaldua, lo que deja la puerta abierta a la titularidad del joven Álvaro Odriozola, de 21 años.Preocupa más el ataque, ya que la presencia del mexicano Carlos Vela no es segura por sus problemas de rodilla y el cuerpo técnico y los médicos tratan de limitar sus aportaciones para tenerlo disponible cuando sus sensaciones así lo aconsejen en los próximos meses de campeonato.Si Eusebio sigue firme en su idea de jugar con su mejor equipo,suplente en el encuentro de liga del lunes en Málaga, volverá al once inicial para conformar la pareja de pivotes junto a David Zurutuza.Arribaquiere volverse a aliarse con Anoeta para hacer goles, ya que ha marcado 9 de sus 10 tantos ante su público.El Barcelona intentará en Anoeta acabar con la maldición que le persigue últimamente cuando visita San Sebastián, donde acumula hasta ocho partidos consecutivos sin ganar.De hecho, la racha del equipo azulgrana arrancó después de la victoria conseguida por el Barça de Frank Rijkaard en la temporada 2006-07, aunque curiosamente los números de la Real Sociedad en Barcelona aún son peores.Y es que los donostiarras encadenan 18 derrotas de manera consecutiva en el Camp Nou, por lo que los números globales dan al Barça como favorito ante la eliminatoria copera que se abre mañana.Luis Enrique solo tiene una baja, la de Rafinha Alcántara, pero tampoco ha convocado para el partido al meta titular, Marc André Ter Stegen, y a los defensas Aleix Vidal y Jérémy Mathieu.Los precedentes son favorables a los azulgrana, que ya eliminaron a los donostiarras en las semifinales coperas de la temporada 2013-14, y esta misma temporada los catalanes arrancaron un sufrido empate en la Liga, en un partido en el que el propio técnico azulgrana admitió que su equipo no había merecido puntuar.Para el partido, la única posición que no está en duda es la de guardameta., que se ha quedado en Barcelona, jugará el holandés Jasper Cillessen.El regreso a la lista de Sergi Roberto, Gerard Piqué y Denis Suárez, después de su ausencia en el partido de Liga ante la UD Las Palmas, supone que tengan más opciones para jugar de titular, como también Andrés Iniesta y Neymar, ausentes ante los insulares.En defensa,, en lugar de Javier Mascherano y de Jordi Alba. En la media, podría regresar Ivan Rakitic, cuestionado últimamente, y también tiene opciones André Gomes. En todo caso parece claro que Iniesta estará de inicio.En la parte delantera, todo apunta a que jugará el tridente: Messi, Suárez y Neymar. Los dos primeros están en gran forma, mientras que Neymar, que rompió ante el Athlétic una racha de más de mil minutos sin marcar, espera recuperar sus buenas sensaciones.Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Juanmi o Carlos Vela, Willian José.FC Barcelona: Cillesen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic o André Gomes, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar.Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés).Estadio: Anoeta.Horario: 21.15 hora local (20.15 gmt)