Maradona: "Después de 30 años sigo con el mismo amor por Nápoles"

"Es como una tradición. Los padres transmitieron sus recuerdos de mí a sus hijos.", declaró Maradona en una entrevista con la cadena italiana 'Sky Sport'.Siento cada día el cariño de la gente napolitana", agregó el argentino.El "Pibe de Oro", ídolo eterno de la afición del Nápoles,aunque explicó que antes tiene que resolver unos problemas con los impuestos en el país transalpino. "Ayer (sábado) me vi con el presidente (Aurelio) De Laurentiis. Antes tengo que resolver mis problemas con Italia, pero luego quiero difundir el nombre del Nápoles por todo en el mundo", dijo.El argentinoMaradona será el protagonista este lunes del espectáculo teatral "Tres veces diez", en el que contará algunas anécdotas sobre el "Scudetto" conquistado en 1987, y dio este domingo algún adelanto."Después de un partido contra el Cremonese, al que acudieron 80.000 personas, me di cuenta de que el Nápoles tenía que jugar por el Scudetto., aseguró. "Y en esa temporada ganamos en todas partes, en el campo del Juventus, del Inter y del Roma", añadió. Por lo que atañe a las ambiciones de la actual plantilla del Nápoles, Maradona mostró el deseo de que De Laurentiis construya un equipo capaz de competir con el Juventus."Sólo espero que construya un equipo que puedaDe Laurentiis creció mucho, antes no sabía nada de fútbol pero ahora es un experto", consideró.