El Teruel-Sabiñánigo, partido estrella de la jornada 21

El enfrentamiento entre el Teruel y el Sabiñánigo es el más interesante de la jornada 21 del grupo XVII de Tercera Divisón que se disputa íntegramente este domingo domingo. El encuentro entre turolenses y serrableses enfrenta al quinto (Teruel) con el séptimo clasificado (Sabiñánigo) con tres puntos de ventaja entre ellos y la lucha por los puestos de Promoción.



tras la primera jornada de la segunda vuelta que se disputó la pasada semana y todo está muy igualado, tanto por la parte de arriba como por la parte baja de la tabla.de esta jornada ya que los visitantes, que están en zona de Promoción, querrán seguir manteniendo dicha posición mientras que los de La Litera no querrán perder en su campo para no caer a zona de descenso.que sufrió un duro revés en la pasada jornada al caer derrotado por 4-2 en el campo del Belchite,con la intención de no dejar escapar ningún punto más, y menos en su casa.que está con mucha moral por haber derrotado al líder en la anterior jornada. Los locales no querrán dejarse sorprender ni dejar escapar los puntos de su campo para no perder el segundo puesto. También parte como favorito para alzarse con el triunfo elque lucha por poner más tierra de por medio con la zona de descenso.que en esta temporada no consigue estar tranquilo en la clasificación tras caer otra vez a zona de descenso,en un partido de mucha rivalidad donde el que más se juega es el conjunto visitante.Parten como favoritos para alzarse con el triunfo los equipos locales en los encuentrosmientras que el Binéfar confía en sacar un triunfo del campo del colista, el Andorra, para continuar su lucha por salir de la zona de descenso.