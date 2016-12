El 'boxing day' consolida la dictadura del Chelsea

El 'boxing day', la fiesta de cada 26 de diciembre que celebra el fútbol inglés, consolidó la dictadura que desde hace semanas ha impuesto en la Premier el Chelsea, que sumó su duodécima victoria seguida.



El conjunto de Antonio Conte, que ya ha firmado, no ofrece síntomas de flaqueza y desespera a sus perseguidores, incapaces de encontrar una estabilidad de resultados que pueda inquietar la hegemonía blue.A falta de una jornada para completar la primera vuelta en la PremierAl Arsenal, que ya jugó y ganó al West Bromwich (1-0), le supera en nueve puntos. Al Manchester United (3-1), que superó al Sunderland, en trece. Pocas dudas ofrecía en esta ocasión el partido del líder. En su casa, Stamford Bridge, ante el Bournemouth, un equipo irregular y especialmente frágil a domicilio.Le bastó al conjunto de Conte con el gol armado por la conexión española y firmado por, y con el penalti transformado por el belga Eden Hazard, que minutos antes fue trabado dentro del área por Simon Francis. swPedro en el tiempo añadido, ayudado por un rival, firmó el tercero para ampliar sus registros y los del equipo.A duras penas superó al West Bromwich (1-0) para evitar un adiós definitivo al título. El conjunto de Arsene Wenger se topó una y otra vez con el meta visitante Ben Foster, el mejor de los forasteros. Paró todo lo que le llegó menos la jugada que a nueve minutos del final decidió el partido y dio aire a los 'gunners'. Fue un remate de cabeza del francés Oliver Giroud a pase impecable del alemán Mesut Ozil.El Manchester United prosigue su escalada.Puede que no le llegue a los reds para pelear por el campeonato. Pero sí para aspirar firmemente a un puesto de la Liga de Campeones. Ya está en la pomada el United, que ya hace cuentas para estar en los puestos altos de la clasificación.Ante el Sunderland, antepenúltimo en la tabla, en puestos de descenso, sumó su cuarto triunfo seguido. Desahogó el partido con el tanto del holandés Daley Blind a seis del descanso tras recibir un balón del suecoen el tramo final, al finalizar un robo de balón en el medio del campo del francés Paul Pogba.Ibrahimovic sumó su duodécimo gol.El atacante escandinavo culminó su gran encuentro al participar en el tercero. Con un centro por la banda derecha que finalizó, de espuela, el armenio Henrikh Mkhitaryan. En el tiempo añadido, el italiano Fabio Borini anotó con tanto espectacular con una gran volea desde fuera del área imposible para David De Gea.El campeón, lejos de defender su corona, vive ahora para evitar la caída a los puestos de descenso. Cayó en el King Power Stadium ante el Everton (0-2) para sumar su tercer partido sin ganar y seguir a tres puntos de la parte baja.Sin Jamie Vardy, sancionado, se hundió en la segunda parte, cuando el belga Kevin Mirallas recibió un saque largo del meta español Joel Robles para dejar en evidencia a los centrales locales y adelantar al equipo de Liverpool, que redondeó su éxito en el tiempo de compensación gracias a Romelu Lukaku (0-2)., al que le bastó el tanto de Andre Gray a nueve minutos de cabeza tras un pase de Sam Vokes. El Swansea, penúltimo, dio un paso hacia el descenso. Fue goleado en el Liberty Stadium ante el West Ham, que sumó su tercer triunfo seguido (1-4) y consolidó su recuperación. El ghanés Andere Ayew, Winston Reid, Michael Antonio y Andrew Carroll asumieron la cuenta visitante. El español Fernando Llorente, que salió en el descanso para hacer reaccionar a su equipo, anotó el gol de la honra galés.El empate entre el Watford y el Crystal Palace (1-1) abrió el boxing day.Pudo sentenciar al borde del descanso pero Christian Benteke falló un penalti.En el tramo final,. No dejó escapar su gran oportunidad. También desde los once metros. Una acción que culminó Troy Deeney para evitar la derrota del Watford y establecer el empate.