El Bada Huesca renueva el técnico Nolasco por dos temporadas

Se prolonga de este modo un matrimonio feliz, como así mismo han definido a la relación entre las partes el propio Nolasco y el director deportivo Daniel Ibáñez.

El preparador ilicitano llegará a los diez años cuando se cumpla el nuevo contrato. Pero hasta entonces ha prometido continuar igual, con la misma ambición que ha permitido crecer al club altoaragonés, proceso que tanto desde la entidad como desde el banquillo desean acrecentar ya mismo en una segunda vuelta de la competición que se presenta con muchos alicientes. Los rojilllos son sextos a solo dos puntos del segundo clasificado, el Guadalajara.

«Tenemos claro que es el entrenador ideal por su forma de trabajar y por su forma de ser. Estamos encantados», ha afirmado Daniel Ibáñez sobre una prorrogación de contrato que, «como siempre, ha sido muy fácil».

Nolasco, por su parte, ha querido «dar las gracias al club porque siguen confiando en el trabajo que hacemos todo el cuerpo técnico».

Según él, «renovar este trabajo durante tantos años implica que se quiere continuar por la línea y a ser posible mejorar». Nolasco ha confirmado que sigue «con la misma ilusión con la que llegué. Lo único que he perdido más pelo y que me estoy haciendo viejo en Huesca. Yo orgulloso de poder seguir junto al club, aficionados, patrocinadores y medios».

El entrenador del Bada ha considerado que no es sencillo «encontrar un sitio donde puedes desarrollar tu trabajo y ser feliz, rodeado por tu gente», entre los que ha nombrado a los delegados José Luis Labordeta y José Antonio Hernández. «Como un buen matrimonio, la única forma es mantener la llama encendida», ha aseverado Nolasco.

«Continuamente generamos retos. El de la temporada que viene no sé cuál es, pero lo que sí que tenemos claro es que la idea principal será mejorar lo que hayamos hecho en esta», ha detallado Nolasco. Así que tras una gran primera vuelta, se busca «una segunda lo mejor posible y llegar a las cotas más altas que podamos».

Para el de Elche, «ahora es un momento de felicidad, pero no puedo olvidar que esto es alto nivel y tengo que exigirme al máximo».

La promoción de jugadores y el desarrollo de la cantera, son dos de sus grandes encomiendas. "Nosotros queremos crecer pero no solo en resultados, un club como el nuestro se tiene que basar en ver crecer jugadores. Lo estamos viendo constantemente, apuestas que son realidades”, ha explicado el entrenador rojillo, quien ha recordado la marcha de jugadores que fueron clave al no poder retenerlos el Bada Huesca. "Siempre hemos buscado la continuidad en los equipos, pero siempre ha habido y habrá cambios. Hay que ser conscientes que los jugadores van creciendo y van teniendo ofertas. Pasó cuando se fueron Gonzalo (Corrales), Álvaro (Ruiz), Carlos (Molina), Joan Saubich, Álvaro Cabanas, Ánder Ugarte, Adrián (Nolasco) es que ya no podíamos retenerlos más", ha dicho.