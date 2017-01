El Tecnyconta arranca el año con un duro examen

El Tecnyconta Zaragoza arrancará el 2017 con el duro examen de recibir mañana en el Pabellón Príncipe Felipe al Barcelona Lassa y tratar de sumar una victoria, siempre muy complicada frente a los azulgranas, que les permita tomarse un respiro en la clasificación.



Los zaragozanos se están quedando esta temporada en demasiadas ocasiones con la miel en los labios, por lo que en esta ocasión el objetivo será conseguir que el fiel de la balanza se incline a su favor.Superar a los barcelonistas siempre exige alcanzar el máximo nivel para un equipo como el zaragozano y, aún alcanzándolo, en más de una ocasión el talento rival le permite salvar el compromiso, por lo que los hombres de Andreu Casadevall son conscientes de que para dar la primera alegría del año deberán ofrecer su mejor versión deportiva.No obstante,algunos altibajos en su rendimiento que han permitido a sus rivales darles más de un susto, aunque en los últimos encuentros ya parecen tener bastante mejor engrasada su maquinaria.Para tener opciones de éxito, uno de los objetivos de los maños será intentar frenar el sobresaliente talento azulgrana, centrado en Ante Tomic o Tyrese Rice, que atraviesan un buen momento, pero el resto no desentonan de ellos y por lo tanto el peligro les puede llegar desde cualquier lado.Casadevall ha recordado que frente al Valencia Basket se vio a un equipo azulgrana "" que no permitía canastas fáciles y en muchas ocasiones "no les importaba hacer una falta".Para poder superar a sus paisanos, el técnico catalán asegura que la defensa de su equipo tiene que ser "constante" además de tener que "ir por delante para romper el ritmo del Barça", pero no duda de que están capacitados para hacerlo."Tenemos talento suficiente para leer su defensa y crearles problemas de circulación. Si lo hacemos, tendremos opciones", ha afirmado convencido.En cuanto a las bajas, Casadevall ha explicado que Tomás Bellas estámientras que ha confirmado la baja segura de Sergi García debido también a un problema de aductor porque "no sabemos si puede tener o no una rotura, así que es baja para los entrenamientos y con seguridad para el encuentro".