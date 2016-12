Jelovac: "Podemos ganar al Barcelona"

El ala-pívot del Tecnyconta Zaragoza Stevan Jelovac tiene claro su deseo para el nuevo año que no es otro que empezarlo con una victoria, aunque se trata de un reto muy complicado ya que el lunes 2 de enero recibirán en el pabellón Príncipe Felipe al Barcelona Lassa.



"Es mi tercer año en Zaragoza y nunca he ganado un partido frente al Barça o al Madrid.", ha manifestado el jugador serbio.Jelovac ha afirmado que recibirán a un gran equipo pero también ha recordado que los últimos partidos"Todavía tenemos tres días para preparar el partido y si conseguimos hacerlo y jugamos concentrados podemos ganar al Barcelona Lassa", ha insistido.Del rival ha destacado que no se puede mirar a Rice o Tomic como los jugadores en los que prestar más atención porque "Para conseguir la victoria, Jelovac se ha mostrado convencido de que deberán mantener la buena línea de los últimos choques como locales."Si jugamos como lo estamos haciendo, estamos bien en defensa dejando que sólopodemos batirles. En ataque tenemos talento y podemos anotar mucho", ha insistido.Otro factor fundamental será el apoyo de los seguidores rojillos pero para lograrlo deberán jugar "con pasión porque sino el público no puede ayudarnos"."Si lo hacemos con ganas ellos se vuelcan con nosotros. Esperamos mucha gente el lunes para jugar lo mejor posible, motivados y tratar de ganar al Barcelona Lassa", ha concluido.