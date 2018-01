El Levitec Huesca quiere “40 minutos de continuidad” contra Lleida

El calendario de la Leb ofrece al Levitec Huesca la oportunidad de resarcirse de su mala trayectoria en una jornada entre semana. Así, este martes, los de Guillermo Arenas viajan a Lérida con el objetivo de poner fin a la racha de cuatro encuentros perdidos que acumulan. Un reto que dice el técnico, no será sencillo. “Sabemos que estamos en un mal momento de resultados, ya que de juego creo que sí estamos haciendo las cosas bien. Nos está faltando la continuidad de los 40 minutos”, apuntaba el entrenador peñista este lunes, en su comparecencia previa al encuentro, celebrada en el Peñas Center. “Hay que pasar la racha. Trabajar duro, y más sabiendo que tenemos delante un rival complicado, que en su casa juega con mucha intensidad y tiene mucha confianza. Será una piedra dura pero hay que dar un paso adelante”, añadía Arenas.

No han sido semanas sencillas dentro de la disciplina del Levite, con la salida y llegada de nuevos jugadores. No obstante, el entrenador confía en que los movimientos de su vestuario se han estabilizado y le supongan tener más recursos, sumando en total once jugadores, lo que permitirá al equipo crecer en las próximas jornadas. “Estar once en los entrenamientos nos va a ayudar, porque tendremos más opciones y recursos y nos permitirá llegar menos cansados a los partidos”, apuntaba su entrenador, que señalaba que la igualada competición exige estar a más del 100% durante todo el partido.

Quizás ese desgaste físico es una de las causas de la falta de regularidad que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros, en los que combina buenos minutos de juego con evidentes desconexiones que le acaban costando los triunfos, según apunta el preparador. “Contra Prat estábamos bien, eligiendo bien. Pero dos faltas en ataque a Kevin, que era el que estaba levantando el partido, nos sacó totalmente. Al final se junta todo y al equipo le cuesta demasiado reaccionar”. Por ello, el vestuario acusa mentalmente el bache en los resultados, según su técnico. “Están preocupados y con ganas de salir de allí. Eso mismo lo tenemos que mostrar en los entrenamientos y sobre todo en los partidos. Ser más sólidos y sacar el carácter necesario”, apelaba el entrenador.