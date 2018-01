Cuspinera: "El partido contra Burgos es vital, muy importante"

Jota Cuspinera tiene claro que el encuentro de este domingo (18.30) frente al Burgos puede ser uno de los puntos clave de la temporada. Después de caer con estrépito en Valencia, los aragoneses se enfrentan a un rival directo por la permanencia en el pabellón Príncipe Felipe. "El partido contra el Burgos es vital, muy importante porque es en casa y ante un rival directo, no deberíamos dejar escapar estas oportunidades", ha subrayado el preparador vasco del Tecnyconta.

Cuspinera es consciente de que "en la situación en la que estamos nosotros, cualquier equipo es peligroso", pero Burgos, en un notable estado de forma, se presenta como un adversario a tener muy en cuenta. "Están encontrando su ritmo, sobre todo desde que ficharon a Jenkins. Tienen otra dinámica. Es un equipo que juega muchísimo al poste bajo, sobre todo con Thompson, Sebas Saiz... tienen muchos puntos en la pintura. No es un equipo especialmente tirador, por lo que vamos a tener que estar agresivos en las situaciones de poste bajo", ha analizado.

Sobre la complicada digestión de la abultada derrota en Valencia (103-58), Cuspinera ha comentado que no ha hecho "una valoración de la semana", en referencia a un cambio o no de actitud de sus jugadores. Y ha agregado: "Después del partido contra Valencia, no me atrevo a decir si las semanas son buenas o malas. Es el partido el que nos lo va a decir. Me reservo la calificación. Al final, no se trata de las sensaciones que tienes, porque las tienes contra tu propio equipo. Si la oposición que ponemos no llega a un nivel mínimo, puedes tener la sensación de que estás entrenando muy bien y resulta que el que viene que pone una oposición mayor y no tienes recursos para sacarlo", ha dicho. "El que marca el nivel es el rival. Prefiero que sea el partido el que marque si estamos entrenando bien o mal", ha añadido.