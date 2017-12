El sueño americano de Ana Tainta

Ana Tainta Lizalde mira al aro y ejecuta la canasta perfecta: la temporada 2018/2019 se convertirá en jugadora de la principal liga universitaria de Estados Unidos, la NCAA, en cuya División I milita el Portland State Vikings, nuevo hogar de la zaragozana. "Es cumplir el sueño americano de toda deportista de baloncesto, lo mejor que se puede conseguir-", señala, eufórica, la joven de Uncastillo. Con 17 años, Ana seguirá el camino del más de medio centenar de promesas del basket español que se han lanzado a vivir la experiencia de competir en la exigente NCAA, compaginándolo con los estudios. "Es una oportunidad de seguir creciendo en un país donde el baloncesto se ve de otra manera", añade.

Ana Tainta vive "con verdadera pasión" su disciplina. "La transmite con el balón. Es una enamorada del baloncesto desde que empezó en el Stadium Casablanca", cuenta su madre, Vicky Lizalde. En el club del Canal, Ana se ha criado desde las categorías inferiores, madurando como deportista y alcanzando la élite en el principal equipo de la entidad, el Mann Filter. El pasado 19 de marzo debutó en la Liga Femenina en el partido contra el CREF ¡Hola!, que se celebró en el pabellón Eduardo Lastrada. "Llevo desde los siete años en el Stadium, y voy quemando etapas. Parece que todo va muy rápido y ahora en el horizonte surge Estados Unidos. Da un poco de vértigo, pero estoy muy ilusionada con el nuevo reto que se me presenta", resalta Ana, aplicada estudiante en el IES Miralbueno.

Pese a su juventud, Ana ha ido marcando los pasos de su carrera deportiva. Este verano accedía a la primera plantilla del Filter para formar parte de la dinámica de entrenamientos de pretemporada de Víctor Lapeña. Pero, paralelamente, cuajaba un proyecto que empezó a tomar forma un año antes. "Se planteó la opción de dar el salto a la liga universitaria americana. La posibilidad de jugar a un alto nivel al mismo tiempo que estudias la carrera que quieres es muy atractivo. La empresa aragonesa AGM Sports es la que nos ha asesorado a través de Dani Arcau, jugador de baloncesto del CBZ. Nosotros hemos ido cumplimentando todo el papeleo necesario", detalla la madre de Ana. Hasta que todo el proceso se aceleró. "Decidí a principio de curso que jugaría la liga júnior con el equipo del Stadium y que no subiría al Mann Filter. Quería centrarme en los estudios de 2º de Bachillerato. La sorpresa fue que en noviembre llegó la oferta del Portland Vikings; me dijeron que firmara si no quería perder la gran oportunidad. Y no lo dudé", completa la base aragonesa, que ahora se prepara a las órdenes de Santi Pérez.