Cuspinera: "Tenemos un inicio de calendario un tanto especial"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, "Jota" Cuspinera, ha declarado este lunes, tras conocer el calendario de la Liga 2017/18, que su equipo tiene un inicio de Liga "un tanto especial".

El conjunto zaragozano iniciará la competición en la pista del recién ascendido Gipuzkoa Basket, posteriormente se medirá al Unicaja y al Real Madrid, descansará y luego se enfrentará al Valencia y al Fuenlabrada.

"Empezamos con un recién ascendido fuera de casa, con la peculiaridad que tiene siempre el primer partido y no es siempre lo mejor porque es una incógnita ya que no sabes si estás fino o no, igual que ellos", ha indicado con respecto al primer enfrentamiento.