Mazalin: "Estoy ilusionado por comenzar la temporada"

"Sé más sobre esos equipos que del resto, pero estoy descontando las horas para jugar mis primeros minutos allí y sentir la pasión que se vive por el baloncesto en España", ha destacado.

El alero ha explicado que aceptó el desafío de fichar por el Tecnyconta Zaragoza para probarse y porque cree que es una gran oportunidad para él.

"Con el nuevo entrenador y mezclando jugadores jóvenes y con experiencia creo que podemos hacer grandes cosas", ha vaticinado Mazalin, que ha añadido que tiene cierto conocimiento del club aragonés gracias a su compatriota Damjan Rudez que militó en él.

De los jugadores que quedan de la pasada temporada, Mazalin conoce al base Sergi García con el que ha competido en europeos sub-16 y sub-18, así como en el Jordan Brand Classic.

Sobre sí mismo, indica que es zurdo, con un buen rango de tiro y que sigue trabajando y mejorando cada día, además de que le gusta jugar por encima del aro y compartir el balón.

"Me considero un jugador de equipo, pero sin renunciar a atacar el aro", ha apostillado.

Tras su temporada en el Zadar, el jugador del equipo maño cree que ha mejorado su defensa y el tiro de tres, aunque considera que debe seguir trabajándolo, algo que hace diariamente con un entrenador personal, según comenta.

"No me he tomado muchos días libres este verano. Quiero trabajar mi tiro, manejo de balón y físico para mejorar mi fuerza, explosividad, agilidad y la prevención de lesiones porque quiero estar listo para la Liga Endesa", ha finalizado.