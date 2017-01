La resurrección del Mann-Filter

El arranque de temporada no invitaba a pensar de forma demasiado optimista. El Mann-Filter iniciaba el campeonato con un desalentador 1-4, incluidos dos severos correctivos en sus visitas al Bembibre (73-51) y al Perfumerías Avenida (71-34). El equipo, que venía de jugar un merecidísimo ‘play off’ el curso pasado, no arrancaba. Las sensaciones eran malas y los resultados estaban lejos de acompañar. "Fue un inicio muy duro, con derrotas especialmente dolorosas. El equipo no se acoplaba, faltaba liderazgo en el base, en la dirección de juego y en la anotación", reconoce Víctor Lapeña, entrenador y armador un año más del proyecto bajo el paraguas del Stadium Casablanca.





Aún no había llegado noviembre y el Mann-Filter se hundía peligrosamente en los bajos de la clasificación. Era el momento de reaccionar: había que darle un giro a la temporada antes de que fuera demasiado tarde. En una decisión trascendental para el discurrir de los acontecimientos, Víctor Lapeña decidió prescindir de dos jugadoras, Hailey Dunham y Ekaterina Fedorenkova, e incorporar a otras dos, Roneeka Hodges y Snezana Aleksic. La primera aterrizaba en Zaragoza después de diez temporadas en la NBA femenina (WNBA) y la segunda con el título de ganadora de la Eurocup bajo el brazo.



"El club apoyó mis decisiones e hicimos dos buenos movimientos. Además a un buen precio. El grupo comenzó a crecer semana a semana, sumando confianza y victorias. Su capacidad de reacción ha sido muy grande", explica el entrenador. Si en las cinco primeras jornadas sumaron un triunfo, en las seis siguientes, ya con las dos nuevas incorporaciones integradas en la dinámica del vestuario, conquistaron cuatro.



"El equipo gana, es atractivo en sus propuestas y, sobre todo, tiene las ideas muy claras. Sabemos a lo que jugamos desde un esfuerzo coral de todas las jugadores", subraya Lapeña. Con 16 jornadas disputadas, el Mann-Filter ya ha sido capaz de equilibrar su balance de victorias y derrotas y presenta un alentador 8-8 que le ubica como séptimo clasificado, con los mismos puntos que el quinto y solo un triunfo del cuarto. En un 'play off' con billetes para los seis primeros clasificados, el conjunto aragonés ya está metido por méritos propios en la pelea por una plaza en las eliminatorias por el título. Además, sus dos próximos compromisos son en casa. El primero, este domingo a las 12.15 frente al IDK Gipuzkoa y el segundo, el siguiente fin de semana contra el todopoderoso Perfumerías Avenida.



"Hasta ahora no nos habíamos planteado jugar el ‘play off’, pero ahora ya estamos ahí. Nuestro objetivo es mantener el nivel de competitividad y, con ilusión y trabajo, pelear hasta el final por jugar las eliminatorias por el título. El equipo ha tenido mucho desgaste, ha trabajado mucho para salir de abajo y ahora hay que dosificar, pero con la idea de conseguir la hazaña que sería para este club meternos por segundo año consecutivo en el ‘play off’ por el título", apunta Lapeña con orgullo.

Estructura defensiva ha formado Lapeña en el primer equipo y estructura de cantera es la que está configurando el Stadium Casablanca en una clara apuesta por el producto aragonés. "Ahora estamos en una especie de travesía por el desierto, con algunas aportaciones aragonesas de calidad como Carolina Esparcia. Pero el club está trabajando muchísimo en la base y el potencial que llega desde la cantera es muy importante", señala Lapeña. "Hay un grupo de niñas, con edades de 11 a 14 años, que tienen potencial para ser parte muy importante y estructural del primer equipo. Hablamos de Zoe Hernández, Claudia Langarita, Alejandra Mastral, Raquel Terrer o Ariadna Termis", agrega.