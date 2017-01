Sergio Jiménez: “Más que por juego este partido se va a ganar por la cabeza”

En estos últimos días de entrenamientos para el Magia Huesca, que prepara su importantísima cita del sábado en la cancha del Marín Peixegalego (20.00), el trabajo de pista no es que haya pasado a un segundo plano pero lo que sí que es cierto es que el diván ha tomado protagonismo. Porque los peñistas, que acumulan siete derrotas consecutivas, se han visto obligados a limpiar sus cabezas para afrontar del mejor modo posible el trascendental choque.



“Es un partido muy importante. Tenemos que saber la responsabilidad que conlleva. No será definitivo ganes o pierdas, pero si vencemos lograremos parte del objetivo. Pase lo que pase habrá que seguir remando para salir de esta situación”, ha explicado Sergio Jiménez, técnico del Magia Huesca, quien considera que los jugadores “son conscientes” de lo que hay en juego “y han entrenado con más tensión y agresividad. Saben que el Marín nos va a apretar”.El preparador de los verdes es optimista y espera que sus chicos “den la cara. Estoy convencido de que lo van a hacer”. Por ello se han concienciado a lo largo de la semana “en preparar la mente, más que en las cuestiones físicas o tácticas. No hace falta hablar mucho, lo que hace falta es que los mensajes sean cortos y claros. Sabemos lo que debemos hacer para frenar a un equipo que se basa en pocos jugadores que son muy determinantes”, dice Jiménez.Elen el que se ha establecido, ya que se encuentra penúltimo en LEB Oro, empatado con su predecesor, precisamente el Marín pontevedrés. “Siempre he tenido la confianza de la directiva, nunca he tenido la sensación de abandono. Todo lo contrario. Con la mala racha, más pendientes. Eso me hace estar muy motivado”, sentencia. En su opinión, lo que el comandante del vestuario debe ser ahora es “el motivador y el que marca la pauta a seguir. Hay que transmitir sensaciones y sentimientos. Lo hemos hecho. Somos conscientes de los que nos vamos a jugar en Galicia”.Jiménez, pensando en lo puramente deportivo, indica que “más que por juego este partido se va a ganar por la cabeza, que tiene que estar muy limpia y con mucha concentración”.Tras protagonizar una última salida “desastrosa” en La Coruña, más la derrota en el Palacio ante el Palencia, llega ahora “un partido fundamental en el que debemos ser muy fuertes en todos los aspectos y jugar todos juntos”.A día arrastra problemas físicosasegura Jiménez, quien no esconde que la no presencia de Gunjina ante los palentinos fue “por una cuestión mía. Necesitamos jugadores física y mentalmente preparados al cien por cien”.El