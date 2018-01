Un césped lleno de irregularidades

Los potentes rivales del Grupo III de la Segunda División B no son el único enemigo con que se está encontrando el Ebro este año. Las deficiencias de su campo de hierba artificial constituyen un escollo más, dificilmente superable para un equipo que apenas puede mover la pelota dado el mal estado del césped del campo municipal de La Almozara (antiguo Carmen). El enemigo, lamentablemente, está en casa, en el estado de su terreno de juego.

Paradójicamente, la superficie sintética del campo del Ebro es reciente, casi nueva podría decirse. Fue instalada el pasado verano. En tan corto espacio de tiempo, ha sufrido un deterioro que induce a pensar que las características exigidas en el pliego no se han cumplido o, lo que sería todavía peor, que las características requeridas en el pliego no eran las adecuadas. "El anterior césped artificial aguantó ocho años. El actual lleva solo unos meses y está muy mal, chafado. El balón bota mal, es muy complicado jugar así. Además, desde el principio, desde que lo trajeron, desde que se puso durante el verano, ya se veía que no era bueno. Desde luego, es diferente a otros de última generación que se han puesto recientemente en el fútbol aragonés, como el del Utebo. Ahora están analizando el césped. A ver qué pasa, porque no está en buenas condiciones para jugar", indicó Jesús Navarro, presidente del Club Deportivo Ebro.

Emilio Larraz, entrenador del Ebro, conoce todos los campos de la categoría de Segunda B, terrenos muy diferentes a los de su club. "La semana pasada jugamos en Onteniente sobre un campo de césped artificial. Daba gusto jugar allí. La pelota circulaba perfectamente y se podía tocar, jugar al fútbol. El nuestro, desde luego, no está igual", se lamentó el técnico. El caso es que el Ebro continúa jugando sobre un césped en deficiente estado, circunstancia que no escapa a los conjuntos que lo visitan, clubs del prestigio e historia del Mallorca (recientemente venció por 0-2) o el Elche.