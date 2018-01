Cuatro semanas, cuatro oros

El primer objetivo que tiene marcado en rojo en el calendario llega este fin de semana en Rumanía, escenario del Campeonato del Mundo de paratriatlón de invierno, que se celebra en Cheile Gradistei (Rumania), donde el sábado defenderá la corona conquistada el año pasado en Austria en la categoría PTS5 de discapacidad (movilidad restringida). La prueba consistirá en 5 kilómetros de carrera y 20 km de bici sobre nieve, finalizando con 5.000 metros de esquí de fondo. La segunda parada será el 4 de febrero en tierras aragonesas, ya que Ansó y su espacio nórdico de Linza acogerán el Nacional de triatlón de invierno. Solís cambiará el chip, aparcará los bastones y los esquís y pasará el 4 de marzo del manto blanco al asfalto para abordar el Campeonato de España de duatlón cros en la modalidad de larga distancia (dos segmentos de 16 y 8 kilómetros a pie y 90 km en bicicleta), programado en la localidad alicantina de Orihuela. Y un mes después de iniciar su empresa, el 18 de febrero, viajará hasta Sicilia, para tratar de conquistar a los pies del Etna, y de nuevo sobre nieve, la corona europea de paratriatlón de invierno.

"Este año estoy muy mentalizado. El curso pasado no pude competir mucho en nieve y esta campaña estoy decidido a sacarme la espina. Las pruebas de triatlón de invierno me permitirán sumar kilómetros para afrontar una prueba tan exigente como es la larga distancia, y más en Orihuela, donde hace mucho viento"t, desarrolla. Rafa Solís es un apasionado del deporte. Su trayectoria prometía en el ciclismo, hasta que en 1989, durante un entrenamiento en el Velódromo de Pinares de Venecia de la capital, se destrozó el brazo izquierdo, que acabó paralizado. Tres años más tarde, acumulando kilómetros en la carretera de Valencia, chocó contra un camión y se produjo un traumatismo craneoencefálico. Recuperado, se dejó seducir por una disciplina que combina natación, ciclismo y atletismo adaptada a cada limitación física. Y se cruzó en su camino con un nombre propio del triatlón en esta tierra, Ángel Santamaría, que ha conseguido sacar el máximo rendimiento a su cuerpo para construir un palmarés de ensueño.

La temporada pasada, dibujó con sus esquís un proyecto en el que se convirtió en pionero: fue el primer español en competir en las pruebas de la Copa del Mundo de biatlón adaptado, trampolín para la cita invernal paralímpica de Pyeongchang (Corea del Sur) en 2018. Un sueño que no ha podido ver hecho realidad. "No participé en pruebas y me restaron puntos. Ahora estoy en el puesto 17 del ranquin paralímpico, y el corte se hace con los doce primeros. Así no cejo en mi empeño de estar presente en los Juegos de Tokio 2020", afirma Solís, que inicia 2018 con renovado brío y con otras dos citas de postín en su agenda: el novedoso Multideporte, que engloba las modalidades de acuatlón, acuabike, duatlón, triatlón y duatlón cros y triatlón de larga distancia en ocho días de competición. El Mundial será en Dinamarca en junio y el Europeo en Ibiza en septiembre.