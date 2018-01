La Federación de Fútbol de Ceuta se defiende: "El despido no obedece a ninguna cuestión de género"

En un comunicado, el estamento arbitral ha salido al paso de la denuncia pública de Luisa Arias Madrid, de 42 años y durante mucho tiempo asistente en Segunda División B, quien ha asegurado que ha sido destituida del puesto "porque tenía un hijo".

El Comité de Árbitros ha señalado que las manifestaciones efectuadas en su conjunto "son inciertas" y que el despido "no obedece a ninguna cuestión de género, simplemente a una cuestión actitud y aptitud".

El Comité recuerda que Arias Madrid fue nombrada en 2015 por el presidente del Comité "conforme a los Estatutos y ha sido cesada por el mismo, amparado en dichos Estatutos, por su inasistencia generalizada a las clases semanales de Reglas de Juego desde su nombramiento".

Asimismo, aluden como motivo de su cese su "incumplimiento generalizado del encargo recibido por el Comité del seguimiento de los partidos referidos a la modalidad de Fútbol 8, hasta el extremo de que el propio presidente tuvo que asistir en reiteradas ocasiones a recoger las actas de los encuentros, cuestión que correspondía a Arias Madrid".

"Ante el descontrol, a mitad de la temporada pasada, de las designaciones de los árbitros de Fútbol 8, es el propio presidente quien asume las funciones que le correspondía a la excolegiada y, lo más importante, las continuas quejas formuladas por miembros de este colectivo arbitral, en relación a las funciones asignadas a Arias Madrid y a su forma de llevarlas a efecto".

Por esta circunstancia, se advierte que el despido efectivo fue acordado en septiembre de 2017, sin que desde entonces mantenga relación alguna con este Comité.

"No hay ninguna cuestión distinta de la falta de compromiso de la misma para el ejercicio de las funciones encomendadas, por lo que resulta inadmisible e incomprensible que pretenda justificar su cese en su condición de mujer y madre, pues, si ello fuera así, no habría sido nombrada en su día, dado que ya era mujer y madre", asegura.

También aprovecha para dejar claro el compromiso del Comité de Árbitros y en general, de la Federación de Fútbol de Ceuta, con el fútbol femenino desde el año 2008, bajo la presidencia de Antonio García Gaona, "es constante y conocido".

También niegan que "es radicalmente falso que el presidente del Comité de Árbitros -Pedro Camúñez- haya sufrido ningún tipo de presión ni coacción por parte del presidente de la Federación de Fútbol, Antonio Garcí, en el cese de María Luisa Arias".

El Comité de Árbitros y la Federación de Fútbol se reservan el ejercicio de cualquier acción judicial, a la que puedan tener derecho para la defensa de los intereses de fútbol de Ceuta en general y de los árbitros en concreto.

Arias Madrid explicó que, el pasado lunes, se reunió con el presidente de la FFCE, Antonio García Gaona, y el presidente del Comité de Árbitros, Pedro Camúñez, donde se anunció la destitución "porque tenía un hijo, según me dijo Antonio García".

La exárbitra reconoció que se quedó "fría" cuando García decidió no contar más con ella por su "situación familiar". "Me dijeron que no podía dar el cien por cien ni estar todo lo disponible que ellos querían y que eso de que yo esté con un niño en un campo de fútbol por las noches, que no".

Arias Madrid reconoció que sería muy difícil que volviese a su cargo en la FFCE, ya que se siente "muy dolida" y que teme que busquen "las formas" de quitarla "otra vez".