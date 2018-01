Luisa Larraga: "Mi pasión por el atletismo hace que corra incluso con gripe"

Fue una gran alegría que aumentó cuando, al cruzar la meta, me contaron que había igualado el récord de victorias en la prueba de mis grandísimas amigas Montserrat Abelló y Carmen Félix. Fue maravilloso porque unas horas antes veía imposible ni siquiera participar.

¿Por qué?

El día anterior pensaba que no podría correr porque arrastraba una gripe. Lo decidí la misma mañana del domingo, a sabiendas de que no estaba perfectamente. No pretendía ganar, sino que me bastaba estar en el Cross de Reyes, al que le tengo un cariño muy especial desde niña. Con 13 años ya lo gané en categoría cadete y con 47 lo he ganado en absoluto. No puedo pedir más. Es muy bonito.

¿Qué es lo que motiva a una atleta con un palmarés tan rico como el suyo a correr con gripe el Día de Reyes?

El atletismo, que es mi vida. Me aficioné a este deporte con diez años y desde entonces no he parado.

¿Cómo nació esta pasión?

Con unas pruebas de captación de talento que realizó el Centro de Iniciación Técnico Deportivo. Concurrieron más de 2.000 niños y yo las pasé. Tuve la fortuna de que en mi colegio, el Fernando el Católico, mimaban mucho el atletismo. Con nueve o diez años ya contábamos con un profesor específico de Educación Física para las chicas y otro para los chicos.

¿Le cambiaron la vida esas pruebas?

Totalmente. Cuando salía del colegio a las cinco, me recogía un autobús e iba a entrenar hasta las nueve. Recuerdo perfectamente que con doce o trece añitos estaba en mi habitación, a las once de la noche, con un flexo haciendo los deberes de la escuela. Era muy disciplinada y jamás me iba a dormir sin las tareas hechas. A toro pasado, reconozco que hice un enorme esfuerzo, pero en ese momento yo no lo vivía así. Estaba encantada.

¿Qué importancia ha tenido Andrés Moreno, su entrenador desde hace 37 años?

Ha sido y es un apoyo fundamental. Él me creó unos hábitos que jamás he abandonado. Pasado mañana volveremos a quedar en el Parque Grande, como siempre, para entrenar y él estará allí cronómetro en mano para evaluar mis evoluciones.

Esta fidelidad mutua es poco habitual en cualquier deporte.

La gente suele cambiar de entrenador, sobre todo cuando sube de nivel. Pero yo siempre he entrenado con él y en Zaragoza. Estoy muy orgullosa de este hecho. Ambos hemos evolucionado profesionalmente juntos y hemos llegado muy lejos.

¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado?

Andrés es muy metódico y me ha transmitido una disciplina fundamental. Nunca me he sentido fracasada. Todo el mundo quiere ser campeón del mundo, pero hay mil circunstancias que te pueden afectar. No todos podemos llegar. Siempre he llegado hasta donde he podido y no me he frustrado cuando no he alcanzado el objetivo. El atletismo me llena tanto... y me hace mucho bien.

¿Teme que algún día no le llene?

Está claro que todos tenemos fecha de caducidad. Pero me resisto a abandonar el primer nivel. He sido 31 veces internacional y prefiero quedar la 40ª en el Campeonato de España de Cross que ser la primera en Veteranas.

¿Tiene cuerda para rato defendiendo la camiseta de Zaragoza Atletismo, su club?

Ojalá, no será por falta de ganas. Zaragoza Atletismo es un proyecto maravilloso creado por el exatleta Felipe Castañer. Es una escuela tanto para niños como para sus padres, a los que yo doy clase. Es un mundo que desconocía pero en el que me siento muy feliz y valorada.