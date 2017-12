Carlos Mayo y Cristina Espejo, estrellas de la San Silvetre de Zaragoza

Las calles de la capital aragonesa volverán a despedir el año con la carrera más divertida de la temporada, la tradicional San Silvestre Zaragoza, que en esta edición lleva en el titular a El Rincón. El evento alcanza ya su decimotercera edición y supera las 4.000 personas inscritas para este domingo.

La cita atlética -organizada por la Agrupación Deportiva Atlética Jerónimo Zurita, con la colaboración del Ayuntamiento- contará con la presencia de los internacionales Carlos Mayo y Cristina Espejo, ganadores los dos últimos años y que intentarán revalidar la victoria.

"Esta carrera siempre me hace mucha ilusión; me gusta quedarme en Zaragoza con mi gente. Lo que se vive en los últimos metros es una pasada, y me gusta despedir el año con esta fiesta", ha destacado el zaragozano del Adidas este jueves en la presentación de la San Silvestre. Tendrá como principales rivales para el primer cajón de podio a los fondistas de la tierra Alberto Sábado, Juan Carlos Dutrey, Noé Larroy y los riojanos Camilo Santiago e Ignacio García.