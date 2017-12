El Mundial de Teresa Perales y María Delgado

En el aeropuerto de Barajas, las deportistas exhibían sus trofeos. No ha sido un Mundial fácil. La cita estaba prevista para septiembre, pero se tuvo que retrasar dos meses por el terremoto que sacudió el país. "La suspensión trastocó bastante los planes porque ya estaba todo planificado, y hacerlo ahora en diciembre ha sido difícil, sobre todo por reprogramar la preparación. Pero vistos los resultados, no ha ido tan mal", reconocía Perales.

La mediática nadadora, de 41 años, inició la competición en su categoría de discapacidad, S5, con una plata en los 100 metros estilo libre, en la que no tenía "demasiadas" esperanzas en llevarse un premio. La siguiente jornada repitió posición en el podio: plata en los 50 metros espalda. Y el oro que se le resistía llegó en la última prueba de su programa, la de velocidad, los 50 metros libre.

"Estoy muy contenta por los trofeos y con las marcas, aunque la de espalda podría haber ido mejor. Especialmente feliz por el oro en los 50. Es una medalla que se me escapó en los Juegos de Río y ahora me he podido sacar la espina", destacaba Perales, que en México se encontró con «viejas conocidas» en los campeonatos: "Sí, estaban la israelí (Inbal Pezaro), la noruega (Sarah Louise Rung) y una nueva nadadora que ha surgido, la kazaja (Natalya Zvyagintseva) que promete dar guerra".

Tres medallas que redondean la cifra de 20 conquistadas en Campeonatos del Mundo, y que suponen un plus de motivación para su máximo objetivo: Tokio 2020. "Soy muy ambiciosa y quiero mis sextos Juegos. Ya sé que la edad marca, pero este Mundial y los próximos eventos van encaminadas a ver cómo me encuentro y si sigo siendo competitiva. En México celebramos que quedaban mil días para el arranque de la cita de Tokio y espero estar allí", relataba la multicampeona.

Dos para María Delgado

El futuro lleva el nombre de María Delgado, una de las perlas del programa AXA Jóvenes Promesas de la Natación. "Es muy especial y ha hecho un Mundial enorme. Sacando pecho a las adversidades. Es una pasada", piropeaba Perales. A su lado, la zaragozana abrazaba a su compañera, ídolo en la piscina. María tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial –su tercer campeonato–, marcado en su inicio por unos «inoportunos problemas estomacales». "Al final, la lucha tuvo su recompensa. Pero llegar hasta México se ha hecho muy largo, una temporada de 14 meses de entrenamientos sin descanso", contaba la nadadora.

"No poder participar (en 100 espalda) fue mi duro, pero tomamos la mejor decisión. Al día siguiente, aunque me encontraba débil, me lancé. Tenía ganas y atrapé el bronce en 100 libre. Y el broche llegó con la plata en 50. Las dos me saben a oro por todo lo que me ocurrió", relataba María, que debutó en los Juegos de Río con dos bronces en la categoría de discapacidad visual S12: 100 espalda y 50 libre. Ahora, fija nuevos retos: "El objetivo es Tokio, pero a corto plazo está el Europeo en Dublín".