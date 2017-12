Teresa Perales suma otra plata en el Mundial paralímpico

La incombustible Teresa Perales ha sumado esta madrugada una nueva medalla de plata en el Mundial de natación paralímpica que se está disputando esta semana en México. La aragonesa afrontaba la prueba de 50 metros espalda S5 como campeona paralímpica y defensora del título mundial. Tras una buena salida, la zaragozana marchó en primera posición durante gran parte de la piscina, pero terminó siendo superada en los últimos metros por la kazaja Natalya Zvyagintseva, que marcó un registro de 44:68 por los 45:76 de la aragonesa.

A pesar de la plata, Perales no podía ocultar su decepción tras la carrera. Ella quería el oro. "Me siento un poco contrariada porque he salido bien. En la prueba estaba fuerte pero me he ido dos veces a la corchera, casi me he metido debajo y son fallos técnicos que no deberían pasar. Me han sucedido, pero de todo se aprende. Aún a mi edad y, después de tantos años, de todo se aprende" ha reconocido la nadadora. "Aun así, estoy contenta con la plata", ha subrayado.

Por su parte, las catalanas Nuria Marqués y Sarai Gascón, en los 200 estilos y 100 libre, ambas de la clase S9, lograron sendas medallas de oro, en la tercera jornada del Mundial de natación paralímpico que se disputa en Ciudad de México, en la que España sumó un total de tres platas y tres bronces y ascendió con 19 metales al quinto puesto del medallero.