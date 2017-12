Nadal: "Terminé la temporada con lesiones y necesito empezar de nuevo"

El tenista Rafa Nadal, número uno del mundo, que acaba de concluir sus vacaciones en Bahamas, aseguró que intentará "jugar en Abu Dabi, Brisbane y el Abierto de Australia" pero resaltó que aún le "queda un mes" y quiere ir "paso a paso con su rodilla".

"No acabé la temporada de la mejor manera posible pero hubiera firmado el año que he hecho antes de empezar. Mi rodilla no tiene que estar a punto ahora el objetivo es dentro de un mes", dijo este lunes en Telefónica Flagship Store donde presentó un juego de realidad virtual protagonizado por él.

Nadal, que se retiró del último torneo de la temporada, la Copa de Maestros, por una lesión en su rodilla derecha, explicó que este martes volverá a entrenar e intentará "hacer lo correcto para estar listo" para el inicio del nuevo curso.