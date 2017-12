Paco Morales: "Motorland es un gran circuito, pero los pilotos no tenemos ayudas"

Por ahí van los tiros. Con ganar no basta para poder seguir compitiendo. Es la dura historia del motociclismo.

Cuente su historia, por favor.

La mía, como la de muchísimos pilotos, es una pasión que arranca desde una corta edad. A los siete años ya iba en bicicleta. Lo pasaba fenomenal con los amigos en el pueblo. La afición iba creciendo y empecé con una minimoto. A mi padre también le gustaba mucho el motociclismo. Igual que a mi madre, siempre han estado a mi lado. Con nueve años ya estaba federado. A los 10 años, ya participé en el Campeonato Madrileño, que era como un Nacional.

¿Ya ganaba carreras entonces?

Acabé cuarto en un campeonato de nueve carreras.

¿Y cómo viajaba por los circuitos?

Iba en caravana. Ya le he dicho que mis padres se vuelcan conmigo. Con 12 años corrí en Minimotard en Aragón y zona norte. Cada vez me sentía más fuerte y pasé a 125 centímetros cúbicos. Entonces era un niño gordito, pero la pasión lo movía todo.

Ahora es muy alto.

Sí, mido 188 centímetros.

Márquez y Pedrosa no son muy altos precisamente...

La altura no es la magnitud esencial de un piloto.

Con solo 13 años ya negociaba las curvas con una moto de 600 c.c.

Fue para el Campeonato de Aragón. Quedé segundo con 14 años. Al año siguiente, competí en la Copa España y gané en la categoría de sub 17. En 2014 no pude correr mucho por una lesión, pero fui subcampeón de Aragón.

Los últimos años tampoco han sido malos...

En 2015 fui subcampeón en el campeonato español de velocidad y categoría 600 Open. En 2016 me fue mejor si cabe, con el subcampeonato de España Open en 1.000 c.c., y el campeonato de Intercomunidades. Soy el piloto aragonés con más títulos. Este año, en 2017, he sido tercero en el Intercomunitario y primero en Aragón y zona norte.

Y eso que estaba mermado...

Me rompí los ligamentos de la rodilla izquierda en las Navidades pasadas, y no me operé hasta noviembre de este año. He corrido lesionado.

No es sencillo de explicar...

Desde luego, si no amas este deporte, es inexplicable.

Le entiendo perfectamente.

O explicar que mi padre, un albañil jubilado, haga las veces de mecánico y me acompañe a todos los lados con mi madre en una caravana. Así vamos de carrera en carrera por Montmeló, Valencia, Jerez, Albacete, Losarcos (Navarra), Motorland...

Ha dicho Motorland...

Motorland es un gran circuito, pero los pilotos no tenemos patrocinios, ayudas. Así es muy difícil que salgan pilotos.

Las máquinas ganadoras no existen, solo hombres ganadores...

Sí, pero esos hombres necesitan medios para competir. Si no, es imposible. Mi equipo se llama ‘Pacos Team’. Me ayudan amigos como Neumáticos Álvarez, Motos Usón, Ecubitt, Jumosol, Zaragoza INK, Más Gas, Pin Pan Producciones, Moteros Zaragoza, Conrado Gayán... Hacen todo lo que pueden, pero es dificilísimo competir contra equipos respaldados.

¿El futuro es posible sin respaldos económicos?

Es muy difícil sin apoyos. La tecnología también ha avanzado muchísimo. Hace 40 años, Ángel Nieto, que fue un monstruo, corría a 200 por hora en polígonos con ruedas casi de bicicleta.

Los riesgos siguen siendo muchos...

Siempre hay riesgos cuando corres a más de 300 por hora sobre una moto.

¿Qué va a hacer ante la temporada que arranca en marzo?

En primer lugar, poder andar después de la operación de ligamentos. Después, trabajar en el taller de motos en que trabajo en Fuentes, Rajusán SL. Y seguir luchando por mi futuro como piloto.