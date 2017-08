La hora de Ruth Beitia

Ruth Beitia, campeona olímpica el pasado verano en los Juegos de Río, es una de las principales opciones de medalla del atletismo español en Londres. La cántabra inicia hoy su participación en el Mundial (20.10, Teledeporte), aunque lo hace "tras cuatro meses horrorosos", según ella misma explica, marcados por sus numerosos "contratiempos físicos". Por ello, su rendimiento es una incógnita en una cita donde competirá con rivales de reconocido potencial: la rusa Mariya Lasitskene, actual campeona mundial; la búlgara Mirela Demireva, subcampeona olímpica y europea; la polaca Kamila Licwinko; la lituana Airiné Palsyté, campeona europea en sala; y la italiana Alessia Trost, quinta en Río de Janeiro.

"Por primera vez en mi vida, he vivido cuatro meses horrorosos, muy malos, en los que no sabía estar acorde con la situación. Nunca había permanecido lesionada tanto tiempo", se lamenta Beitia, quien, sin embargo, sí considera que "en las últimas semanas" sus entrenamientos "fueron mejores", aunque "quizá no lo suficiente" para poder optar al podio.

En este sentido, la española dice llegar a la cita "sin saber qué va a ocurrir", y su primer objetivo pasa por "superar la ronda de calificación del jueves –por hoy–, lo que no será nada fácil". Si logra su propósito y se presenta en la final, que se celebrará el próximo sábado, la cántabra no descarta "luchar por las medallas". Beitia, con problemas físicos en los últimos cuatros meses, especialmente en la cadera y un hombro, llegó a tomarse un mes de reposo entre junio y julio. Reapareció a mediados del pasado mes, con un sexto lugar en Lausana, un quinto lugar en la reunión de Londres y una segunda posición en Madrid. Su mejor resultado de este año lo consiguió en la capital española, con 1,94 metros, mientras que en Lausana y Londres se quedó en 1,90.

"Ganar sería increíble"