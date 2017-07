El piloto Jorge Gil, a por el podio en el Mundial de BMX

Jorge Gil es un amante empedernido del BMX. Una especialidad ciclista que combina velocidad, potencia y técnica para sortear los diferentes obstáculos y curvas que se presentan en el circuito. Sobre una bici pequeña, liviana y resistente, el zaragozano, de 45 años, vuela desde hace tres décadas en las competiciones, dando forma a un palmarés nacional e internacional que escribe este martes, día 25, una nueva página deportiva. El piloto del BMX School Zaragoza se encuentra en Rock Hill, ciudad que se levanta en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, para participar en el Campeonato del Mundo de BMX, donde espera estar entre los mejores y sumar el único título que le falta a su palmarés. «Cuarenta segundos a tope para completar la vuelta al circuito y lograr el pase a la final. Este es mi objetivo. A ver si a la cuarta, lo consigo», anunciaba el protagonista antes de partir a tierras americanas.

Gil logró el billete para la gran cita hace una semana, en el Campeonato de Europa de BMX que se celebró en la ciudad francesa de Burdeos. Una prueba que tenía señalada en rojo en el calendario y en la que brilló, subiendo al tercer cajón del podio en la categoría Cruiser (rueda de 24 pulgadas) 45 años y más. Un certamen en el que también destacaron otros aragoneses, como Adriana Domínguez, quinta en las semifinales (categoría 14 años) y que por un puesto no entraba en la final para pelear por revalidar el bronce de 2016. «Esta chica tiene un gran futuro. Volver a estar en el ‘top’ diez, entre las mejores corredoras de su grupo de edad, es para destacar. Podría haber ido al Mundial, pero sin ayudas es imposible ir hasta Estados Unidos», lamenta Gil. Además, los más pequeños Álvaro Carrillo (8 años), Bryan Rosa (9) y Fabiola Contamina (12) llegaban hasta unos más que meritorios cuartos de final.

Es, precisamente, esa falta de patrocinios el principal lastre que ha marcado la carrera de Jorge Gil, fisioterapeuta de profesión y hombre entregado a su pasión. De pequeño iba de un lado a otro con su bicicleta hasta que con 15 años participó en su primer Campeonato de España. Desde entonces, ha sumado títulos en los Nacionales élite, Copas de España, Ligas... El reconocimiento más importante llegó en mayo de 2012, cuando firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de Europa de BMX celebrado en Orleans (Francia). El piloto demostró su calidad tanto en cuartos de final como en semifinales; en el duelo por las medallas, pese a salir último, remontó posiciones para atrapar un maravilloso oro en Cruiser 40-44 años. «Fue un gran éxito entonces. Pero mi espina clavada son los Mundiales: por caídas o roturas, no he podido entrar en ninguna final. Y ahora deseo romper con esta mala racha», asevera Gil, que se ha tenido que costear el viaje para poder estar en Rock Hill. «La Federación Española solo aporta dinero a la categoría olímpica. Así que toca pagar: el viaje, la bici, la furgoneta allá... mínimo 2.500 euros. Es mucho dinero, la verdad», apunta. Gasto que se suma a los desplazamientos que realiza al circuito internacional de Vilasana en Lérida, para poder entrenar en una pista con las medidas reglamentarias. «Este año competí en la Copa de Europa de Zolder (Bélgica) y me llevé el triunfo en una apretada final. Salí de allí líder de la general de la Copa. Pero ya no puedo ir a ninguna prueba más», se lamenta.