Rudy Fernández: "No sé si estaré o no con la Selección"

El alero del Real Madrid Rudy Fernández ha afirmado que "todavía" no ha tomado la decisión de si disputará o no con la selección española el Eurobasket que se celebra en septiembre y que este año cuenta con distintas sedes: Finlandia, Turquía, Rumanía e Israel.

"No he hablado con Sergio Scariolo todavía. Justo después de la temporada nos ha querido dejar un poco de tiempo para decisiones y en ese sentido ahora estoy muy tranquilo disfrutando de mi familia. Cuando me ponga, ya hablaremos y ya veré si puedo estar o no con la selección", dijo Rudy durante un acto publicitario con la cadena de supermercados Lidl.

Para Rudy, esta temporada con el club blanco ha sido "difícil" pero a la vez le ha hecho aprender "mucho". "Estas temporadas también vienen bien a nivel personal pero en ese sentido no me planteo nada a largo plazo. Lo más importante es el día a día, el trabajo diario", dijo sobre su futuro.