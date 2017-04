El CV Teruel, obligado a la remontada

No ha sido un buen fin de semana para el CV Teruel, tras caer derrotado por el Ca’n Ventura en los dos partidos de la primera eliminatoria. Si el sábado pudo pelear y forzar un cuarto set, ayer el enfrentamiento se resolvió con un 3-0.

Fue un tenso y vibrante segundo partido de la semifinal, pero el fracaso del conjunto naranja le sitúa en una complicada posición de cara a la nueva tanda de encuentros que se disputará el próximo fin de semana en la capital turolense. El resultado de ayer obliga a la plantilla de Miguel Rivera a remontar, con dos triunfos en sendos partidos, que le permitirían mantenerse en la eliminatoria y forzar un quinto y último choque. El CV Teruel apelará como siempre a su animosa afición para ofrecer su mejor disposición ante los imbatibles baleares.

El partido de ayer ante Ca’n Ventura no fue fácil para los turolenses, pero no se dieron por vencidos en ningún momento. De hecho, los sets se inclinaron a favor de los palmesanos por muy estrechos márgenes, sobre todo en el primer y tercer parcial. El resultado final de ayer, con 25-23, 25-18,25-23, fue, no obstante, la consecuencia de jugar los turolenses a remolque de los palmesanos en prácticamente todo el encuentro.

La primera manga se inició con los marcadores muy igualados. Si bien, los turolenses arriesgaron en el saque y destacaron en la faceta de bloqueo; la diferencia se sustanció en los saques de los contrarios, sobre todo, de Jorge Fernández, que no lograron contrarrestarlos la defensa del CV Teruel. Al final, un punto directo de Fran Ruiz decidió el encuentro con un 25-23 a favor del Palma.

En el segundo y tercer set, los pupilos de Miguel Rivera jugaron por debajo de su nivel habitual. Mientras que en el segundo, que se saldó con un 28-18, los ataques de los turolenses no prosperaron ante la inquebrantable barrera del bloqueo de Ca’n Ventura, en el último, los baleares arrancaron muy potentes. Lograron una ventaja en el luminoso de hasta siete puntos que hizo inviable para el Teruel la remontada. Pelearon para recortar la distancia, que llegó a estar en solo dos tantos en los compases finales, pero ya fue tarde para recuperarse. Este parcial se zanjó con un 25-23.

El preparador del CV Teruel reconoció que el encuentro no resultó fácil, pero consideró que el marcado "no reflejó la igualdad que hubo en el juego". Aclaró que la plantilla se encuentra en un buen momento profesional y con buen estado ánimo, pero admitió que resulta "complicado jugar en Palma". "En el pabellón de Son Moix no ha logrado nadie ganar a los baleares en toda la temporada", puntualizó.

A pesar del factor cancha, Miguel Rivera auguró una semifinal en Teruel el próximo fin de semana "dura y compleja", teniendo en cuenta la ventaja de 2-0 con que parte el equipo palmesano Pero agregó que la plantilla "trabajará esta semana" para retomar la dinámica ganadora y forzar un quinto partido.

La afición puede jugar un papel decisivo, por lo que el Club Voleibol Teruel ya ha tomado las primeras medidas para facilitar la entrada masiva al pabellón los Planos. Entre otras cuestiones, ha establecido un acuerdo con el CD Teruel de fútbol para que puedan acceder al partido sus socios a un precio de 5 euro. Pretenden que la cancha se convierta en una olla a presión.