El turolense Borxa Ramo debuta con la selección española de atletismo

El atleta turolense Borxa Ramo participará este fin de semana con la selección española júnior en el Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas de pista cubierta, que se celebrará en Praga. El combinado nacional lo forman catorce atletas especializados en heptatlón: siete hombres, de los que cuatro pertenecen a la categoría absoluta y tres a la júnior y otras tantas féminas repartidas de la misma forma. Se medirán a las selecciones de Polonia, Gran Bretaña, Francia y a la anfitriona República Checa.



, donde se proclamó campeón de un heptatlón de "gran nivel" -como así lo clasifica la web de la federación de esa comunidad- le llevó a tener la tercera mejor marca española en categoría júnior de la temporada (4.929 puntos) ynada más conocer la decisión de la Real Federación Española de Atletismo. En cuanto a sus objetivos en la gran cita, estos pasan por competir en sus marcas e incluso sumar 300 o 400 puntos más, ya que considera que hasta ahora no ha terminado satisfecho con alguno de los resultados de las pruebas que componen el heptatlón (60 metros lisos, 60 metros vallas, longitud, peso, altura, pértiga y 1.000 metros)., ya que la comunidad autónoma aragonesa no dispone de ningún centro similar ni de los medios adecuados para ayudar a los deportistas destacados en esta disciplina.Destacan las dos medallas de bronce nacionales que logró en su etapa como cadete. Una en el nacional de pruebas combinadas al aire libre con la Asociación Atlética Turolense en la temporada 2012-2013 y otra en el Campeonato de España por clubes al aire libre junto al Simply-Scorpio 71 en la temporada 2011-2012.Esta internacionalidad se ha ido fraguando poco a poco y tal vez podría haberse producido antes si, en las dos últimas temporadas, no se hubiera

En la élite del atletismo turolense

Con esta primera convocatoria,, en el que se encuentran Marta Silvestre, Jaime Escriche y Érika Torner y a otros míticos de otras épocas como fueron Carmen Valero o Esther Lahoz.Respecto al resto de la temporada,". Aspirará a lo máximo en los nacionales de pista cubierta y aire libre y disputará la próxima Liga de Clubes de División de Honor junto al Atletismo Numantino. Además, intentará realizar la marca mínima exigida en la prueba de longitud para disputar los Campeonatos de España en pista cubierta y aire libre en categoría absoluta.