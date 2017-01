¿Azafatas sí o azafatas no?

Comenzó por una medida del Gobierno del Sur de Australia, que decidió retirar su patrocinio económico a los eventos deportivos que utilizaran la presencia de modelos, pero era un debate que ya estaba instalado en el pelotón ciclista en las últimas temporadas. El Tour Down Under, la primera prueba del UCI WorldTour, concluyó el pasado domingo en Adelaida (Australia) con el triunfo de Richie Porte y, por primera vez en muchos años, sin la tradicional presencia de azafatas en el podio de cada etapa.



para ayudar a las mujeres jóvenes que tienen problemas de imagen corporal"dijo el ministro de Deportes de Australia, Leon Bignell, en declaraciones a 'ABC News Australia' para justificar su medida."La Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB) y la organización de la edición XXVI Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca han acordado suprimir la presencia de azafatas en las entregas de premios al final de los trofeos", aseguraba durante el fin de semana la organización de la carrera."La iniciativa pretende acabar con la imagen de las mujeres que se colocaban junto a los premiados y los besaban,, afirmaba Pere Muñoz, director gerente de la ATB. El vicepresidente y consejero de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, considera que la decisión es "un paso importante para evitar transmitir la exposición de las mujeres como si fuesen un premio más" en las pruebas deportivas.El debate ya está en la calle. Pero, ¿qué opinan los ciclistas, los estamentos de la federación y los organizadores de las carreras?, tercero en el Giro de Italia 2015. El vasco es el principal defensor dentro del pelotón de la postura de alejar a las azafatas de los pódiums, pero no todos sus compañeros opinan como él."Es algo que se ha hecho toda la vida y que se elimine ahora no lo veo muy lógico. Es un trabajo más y hay chicas que se ganan la vida con esto. Es un oficio como otro cualquiera. No entiendo la decisión y no la comparto", subraya el oscense, que debutará este curso en la ronda balear.

La Vuelta a España planea seguir con azafatas

La decisión final de este asunto, que será ahora medido con lupa en cada prueba, depende exclusivamente de la organización de la carrera. Por ejemplo, la Vuelta a España ya ha confirmado que su idea es que, como se ha hecho tradicionalmente, las azafatas acompañen a los ganadores de cada etapa en el podio.manifiesta el gran referente del ciclismo aragonés. Personalmente, Escartín prefiere que "funcione como hasta ahora", al tiempo que califica este debate como "totalmente secundario". "Soy más partidario de que se hable de ciclismo femenino y de que haya más apoyo al ciclismo femenino", subraya.Por su parte, lade ciclismo explica que en las pruebas que se organizan actualmente en la comunidad no hay habitualmente azafatas. "En cualquier caso, cada organizador tiene que valorar qué es lo que le aportan o no a cada prueba. Son ellos, los organizadores, los que tiene que decidir", incide Luis Marquina, máximo responsable de la territorial aragonesa."Como presidente, yo respetaría las decisiones de cada organizador", agrega. Además, recuerda que, igual que otros se ofrecen para señalizar el trazado o formar parte de los avituallamientos. El debate está servido.