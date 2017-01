"Las agresiones a los árbitros se erradican con educación y sanciones más severas"

Lo que pareció ser un hecho aislado, está empezando a convertirse en una tónica tan habitual como deplorable. En apenas un mes, el fútbol aragonés se ha visto sacudido por diferentes capítulos de violencia en varios campos de fútbol con los colegiados como víctimas. Alejados del foco mediático y de estadios atestados de aficionados, decenas de árbitros sufren cada fin de semana insultos, desprecios... y ataques. Agresiones de tipo verbal o incluso físicas que hacen que los partidos no acaben con el pitido final, sino en comisaría.



. Estaba hecho polvo. Me pasé el sábado llorando. No hay derecho. Pero poco a poco me han ido animando y no voy a dejar que me quiten la ilusión", reflexionaba ayer. En su caso, fue golpeado el pasado sábado por varios aficionados tras el choque entre el Atlético Valdespartera y la EMF La Muela.Pero más allá del dolor físico ––, subyacen las secuelas emocionales. "Mi mujer lleva sufriendo desde el sábado y no es una situación agradable.. De hecho, nosotros le dijimos que no se complicara la vida. Pero ahora le apoyamos con todas nuestras fuerzas. Y", aseveraba su padre, Arturo Calvo, quien no podía disimular unaprofunda desazón.El caso de Truman no es una excepción, sino un capítulo más en una funesta normalidad. El pasado 8 de diciembrefue víctima de un puñetazo en un encuentro de Primera Regional. Tres días después,fue vilmente golpeado a traición en Primera Regional, unas. El trencilla de 18 años estuvo alejado de los terrenos de juego 34 días, hasta que pudo reaparecer el pasado sábado en el campo del Giner Torrero. Lasy el asalto del público al joven Truman constituyen un historial que registra cinco incidentes en poco más de un mes.El colegiado internacional. Con más de 30 temporadas a sus espaldas, el zaragozano vive su último curso en activo en Primera División, consciente de la dificultad que entraña poder atajar una lacra de este calibre."Es un tema que ha crecido mediáticamente en los últimos meses, pero que ya existía cuando yo empecé.. Lo extraño es que haya una cámara para denunciarlo, como ocurrió hace un mes con Fahd Abbou. Desgraciadamente, es una situación que no cambia y que ocurre repetidamente cada fin de semana en los campos de fútbol de todo el país", denuncia con gesto severo.

Cambio de actitudes Después de once temporadas impartiendo justicia en la máxima categoría nacional, además de dirigir varios encuentros más allá de nuestras fronteras como internacional, el árbitro aragonés tiene claro cuál es la solución para poner fin a esta situación. ". Todos los equipos saben quiénes agreden a los árbitros. Mientras estos señores sigan saliendo impunes, seguirán produciéndose situaciones de este tipo. O se educa a ese entorno, opara evitar que sigan sucediendo estas cosas", prescribe.Codeado desde hace varias campañas con varias estrellas mundiales, Clos vivió en 2012 el último episodio de violencia en su exitosa carrera, cuando recibió el, tras la finalización de unen Los Cármenes. Un hecho que le costó a su autor, Dani Benítez, una exigua sanción de tres meses sin competir. ". En todos los demás casos se le encubrió, por eso digo que es fundamental la ayuda del entorno", asevera. Y ahonda en esta argumentación: "El fútbol profesional es un espejo para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo,. Luego van a un campo de tercera cadete, insultan todo el partido, y nadie les dice nada ni les mira mal. No se puede llamar públicamente a un árbitro ladrón de manera gratuita, porque luego llegan las amenazas a los que están en la base", advierte antes de lanzar un mensaje de ánimo al colectivo arbitral.e. Que abandonen el arbitraje si les aburre o encuentran un trabajo que les guste más, pero. Entiendo que después de la primera agresión lo que quieran es dejarlo, pero les animo a que se sobrepongan y continúen haciendo lo que más les gusta",Antes de que Clos Gómez alcanzase la élite en el arbitraje,ya había paseado el nombre de Aragón por los mejores estadios de Primera División. Una admirable trayectoria que comenzó con solo 15 años y en la que también padeció diferentes agresiones. "Fue con 15 años en un Montecarlo-Balsas de categoría juvenil.Fui al colegio de árbitros porque quería dejarlo. Conté lo que me pasaba y me ayudaron y me animaron a seguir hacia adelante. Si no hubiera sido por ellos, seguramente lo hubiera dejado", relata.Retirado desde 2001, después de haber seguido ligado al deporte rey como informador arbitral o como delegado del Real Zaragoza y el Huesca,. "A un árbitro, cuando empieza, también hay que educarlo. Enseñarle a estar en el vestuario, el trato con capitanes y delegados, la colocación en el campo, hacer las actas... Una cosa es la teoría, que se aprende en el curso, y otra la práctica., que me acompañaban a casi todos los partidos. Ellos eran los que me dirigían y me enseñaban cómo tenía que hacer las cosas. De Ricardo Canera Coscolín, exárbitro de Primera División, fue del que más aprendí", rememora.

El Comité de Árbitros

Abrocha este debate. El máximo mandatario de este gremio tilda de "patético" el comportamiento de algunos espectadores de fútbol base. "Creo que estamos ante un problema de conjunto. Hay equipos que ya saben dónde está el problema y. Todos los padres piensan que sus hijos van a ser Cristiano Ronaldo o Messi, y son auténticos forofos. No generalizo con todos, pero", asegura.Ramo pone el Comité a disposición de clubes y jugadores para erradicar la violencia hacia la figura del árbitro. ". Intentamos hacer programas, cursillos, que nuestros árbitros salgan bien formados. A pesar de que lo difícil del arbitraje es saltar al campo y soportar la presión. Me gustaría ver de corto a esa gente que se dedica a gritar e insultar por los campos", asegura antes de confesar que ". Alguien tendría que decirle a estos chicos que se diviertan, estudien y después ya veremos".