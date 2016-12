Jesús Vallejo: "A 2017 le pido que ascienda el Real Zaragoza"

Es 23 de diciembre, pero en Zaragoza hace sol. Jesús Vallejo camina por el paseo de la Independencia. La gente le reconoce por la calle. Y él también se reconoce zaragocista.



Llevo unos meses en Fráncfort, pero sigo en permanente contacto con Zaragoza. Aquí siguen mi familia, mi novia, mis amigos... Todos los días saco un rato en Alemania para hablar con Zaragoza.Es diferente a España. La gente se acuesta muy pronto. Alguna vez se extrañan cuando me ofrecen cerveza y yo les digo que bebo agua mineral... Yo vivo solo. El idioma no significa ningún problema de comunicación en el equipo. Mantengo más contacto con los hispanos, con Omar Mascarell, Guillermo Varela, Marco Fabián, Anderson Ordóñez... También tenemos traductor. No hay ningún problema de ese tipo.No lo hablo con mucha fluidez, pero sí me manejo.Guardiola tiene acento español, pero lo habla bien. Se le entendía.El entrenador ha apostado por mí como central izquierdo.Me ha impresionado Muller. Es llegador, poderoso, gana bien la espalda y cae muy bien a las bandas. Es muy completo.El día 2 de enero vamos de pretemporada a Abu Dabi. El 21 vuelve la Bundesliga con el Leipzig. Tengo poco tiempo para disfrutar en Zaragoza. Ayer, nada más llegar, fui a la Universidad San Jorge a hacer dos exámenes de la carrera... Ahora voy a disfrutar con los míos en estos días.Niko Kovac, entrenador del Eintracht, nos dice que la labor colectiva también sirve para destacar individualmente. Ese puede ser mi caso. El Eintracht se salvó la pasada temporada en la última jornada. Este año vamos bien y le hemos ganado al Dortmund, le hemos empatado al Bayern de Múnich... Estamos funcionando.Solo puedo verlo con cariño, como aragonés y zaragocista que soy y me siento. Hay que salir de Segunda División cuanto antes se pueda. Confío en que saldremos adelante. A 2017 le pido, entre otras cosas, que ascienda el Real Zaragoza.Por supuesto. Veo todos los partidos del Real Zaragoza, bien en directo por televisión, bien después en diferido cuando coincide con algún partido del Eintracht. Con el jugador que más contacto mantengo es con Zapater. También con Andrés Ubieto, al que le tengo que agradecer la gran labor de recuperación que el año pasado hizo conmigo.