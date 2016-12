De Sabiñánigo a la mítica París-Roubaix

Después de, Jorge ha completado con nota su estreno en la carretera profesional. “La primera temporada ha sido buena. Me he adaptado muy bien al equipo y. Al principio me costaba un poco más, pero al final ya me sentía uno más del pelotón”, subraya Arcas desde Sabiñánigo, donde está realizando estas semanas los entrenamientos de pretemporada. El oscense ha vivido un rápido proceso de adaptación en el que lo más sorprendente ha sido “el gran salto de calidad que hay en profesionales, especialmente en la distancia de las carreras y en la resolución de las etapas en los kilómetros finales”, explica.El de Sabiñánigo ha tenido la oportunidad de disfrutar durante varias carreras de un jefe de filas como Alejandro Valverde,uno de los mejores ciclistas españoles de la historia. Para Jorge, una experiencia única. “Es otro nivel de deportista y es una persona increíble. Te cuida, te apoya, te arropa… y eso es siempre de agradecer.”, asegura.En un equipo como Movistar, sin grandes especialistas en las clásicas de pavés, Jorge Arcas ha disputado en la temporada de su debut algunas de las carreras más importantes del mundo, como la. Un rompepiernas de 257 kilómetros con durísimos tramos de adoquines salpicados por la lluvia y el barro. Un monumento al ciclismo . “La París-Roubaix, igual que el Tour de Flandes (otro de los grandes monumentos ciclistas que ha corrido este año),Hasta entonces nunca había pisado un tramo de pavés y cuando lo haces en esos escenarios compruebas que es otro nivel. Son lugares en los que se vive el ciclismo con máxima pasión y es un lujo poder correr allí”, relata con pasión. “Solo mantenerte en el pelotón sin irte al suelo en los adoquines ya es increíblemente difícil”, remarca.

Una grande en las piernas

La nueva temporada de Jorge todavía no tiene un calendario definido ya que “Valverde y los demás líderes aún están cerrando el suyo” pero, en principio, empezará a rodar a finales de enero en Mallorca. “Donde me manden, iré encantado. Estoy trabajando muy duro esta pretemporada y sé que ahora, conociendo la categoría, puedo dar un paso más. Personalmente,”, comenta.¿Y correr una grande (Giro, Tour o Vuelta)? ¿Está muy lejos? “Siempre hay alguna opción, pero la realidad es que es muy difícil entrar entre los nueve seleccionados de una gran vuelta en un equipo como Movistar. Ahora estoy todavía rematando mi proceso de adaptación, peroy estoy trabajando día a día para algún día poder correrla”, afirma con ambición.