Roi vence a Cepeda tras cinco nominaciones inmune y abandona la academia

Tras la tregua que dio la gala de Navidad en Operación Triunfo, las expulsiones y nominaciones volvieron a la academia este martes. En esta novena gala, que estuvo cargada de actuaciones estelares y mucho talento, eran los dos gallegos quienes se jugaban su puesto en la academia: Cepeda y Roi.

Fue una gala dura para los concursantes, que tuvieron que ver como uno de los compañeros más queridos abandonaba la academia. Tras las magnificas actuaciones, tanto de Roi con When I was your man como de Cepeda con Say you won’t let got, ambas con Manu Guix al piano, fue el público quien decidió que fuera Roi quien continuara una semana más con el 73% de los votos a su favor. El de Ourense, tras haber superado cinco nominaciones y entre los abrazos y lágrimas de sus compañeros, se despidió de estos viéndose visiblemente afectados Ana Guerra, Roi y sobretodo Aitana, quien le suplicó que por favor no se fuera.