Pierde 2.000 euros por colgar a Joaquín Prat en 'El programa de AR'

Llaman tantas veces al teléfono de casa o al móvil que muchas veces se cuelga sin saber qué es lo que nos están ofreciendo o proponiéndolo. La mayoría de veces son ofertas de compañías de teléfono o encuestas, pero hay otras veces que puedes llevarte 2.000 euros y no te lo crees.

Con la llegada de la Navidad, varios programas de Telecinco reparten tanto premios en metálico, como jamones o televisores, y el programa de Ana Rosa es uno de los encargados de estos paneles navideños que garantizan "premio seguro".

Sin embargo, esta garantía de premio no asegura que el premiado lo quiera. Esto es lo que ocurrió esta semana en el programa de AR cuando al quinto tono una mujer descolgó el teléfono y rápidamente Joaquín Prat, tras presentarse, le preguntó: "¿Sabes que tienes premio seguro solo por haber cogido el teléfono?”. Pero la respuesta no fue la esperada. La agraciada contestó con un "gracias, no me interesa" y el copresentador trató de convencerla, pero fue en vano, pues ya había colgado, y perdido 2.000.