Rosa López revela que nunca cobró los 15 millones de pesetas por ganar 'OT'

“Yo estaba en Babia y perdí un cheque que era bastante grande”, así soltó la cantante que nunca llegó a cobrar el cheque, ya que se pensó que el cartel grande del premio "no era un cheque de verdad".

Pero el presentador no terminaba de creerse la historia y por eso siguió preguntando: "¿Te dieron un cheque y nunca lo cobraste?", a lo que la cantante contestó: “¿Tenemos tiempo para hablar y lo cuento? Seis años después empecé a preocuparme por el dinero porque, de repente, te preguntas por el beneficio que has tenido. Llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado, no sé quién... Pero eso ya pasó...”.