"El cambio climático es una amenaza más grave que los Caminantes Blancos"

El actor que da vida a Jaime Lannister, Nikolaj Coster-Waldau, es uno de los embajadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha participado en el encuentro Social Good Summit organizado por la ONU y Mashable para concienciar a la sociedad de los peligros del cambio climático. El intérprete explicó que el calentamiento global podría suponer la desaparición de paisajes naturales como las localizaciones empleadas para recrear Invernalia.

"No sé si George R.R. Martin pensó en el cambio climático cuando empezó a escribir los libros hace 20 años, pero es un poco obvio que estamos haciendo frente a una amenaza incluso peor que los Caminantes Blancos", afirmó el actor respecto a la teoría fan que asegura que la trama de la producción de HBO es una alegoría de la destrucción de la naturaleza por parte de los humanos.

El actor danés ha experimentado los efectos del calentamiento global en primera persona, ya que su mujer tiene una vivienda en Groenlandia, donde se están derritiendo enormes placas de hielo. "Ella volvió hace unos años y me llamó llorando. Me dijo que no había hielo", lamentó Coster-Waldau. "Así que, por supuesto que cambia una forma de vida", añadió el intérprete.

En la séptima temporada de 'Juego de Tronos' los Caminantes Blancos acechan a las puertas de los Siete Reinos dirigidos por el temido Rey de la Noche. Estos misteriosos personajes se han convertido en una de las grandes incógnitas sin resolver en los últimos capítulos y los fans de la ficción de HBO han elaborado diversas teorías sobre sus intenciones. Aunque la octava temporada de la serie comenzará a rodarse en octubre, los nuevos episodios no llegarán a la pequeña pantalla hasta 2019.