Cuando el invierno llega en verano

Es la serie del momento, objeto de culto para la audiencia planetaria con millones de seguidores desde su primera temporada, estrenada en 2011. ‘Winter is coming’ traducido como "se acerca el invierno" es su lema, aunque esta séptima entrega nos ha encontrado en pleno verano. Cuando una serie se convierte en una de las mejores producciones televisivas es difícil superar las expectativas. Sus seguidores devoran cada episodio y comparten en las redes sus teorías sobre quién saldrá vivo de este ‘Juego de tronos’ obra de George R. R. Martin, autor de los libros que inspiran esta superproducción.

En ‘Juego de tronos’ no hay favoritos, cualquiera puede morir, vivir y resucitar. Los que han llegado hasta la presente temporada saben que esto es posible. Pero qué podía suceder al inicio de esta séptima temporada para recoger de manera exitosa el testigo de la anterior, cuyo final vino cargado de acontecimientos como la batalla de los bastardos, la venganza de Cersei Lannister o la Madre de Dragones, Daenerys Targaryen, navegando rumbo a Poniente junto a Tyrion Lannister. Para no destripar el argumento, basta con decir que el primer episodio sirve para situar al espectador en la trama. Pero no se acomoden, no es un mero capítulo de transición y tampoco es necesario volver a ver –aunque siempre es buena elección– las temporadas anteriores para retomarla.

La sinopsis que HBO ofrece de la primera entrega estrenada ayer es así de telegráfica: "Jon Snow organiza la defensa del Norte. Cersei intenta equilibrar la balanza. Samwell descubre información crucial. Daenerys vuelve a casa". Algunos se preguntarán cómo pueden estas frases mantener en vilo a medio mundo. Sin embargo, son legión quienes en estas latitudes no pudieron resistirse al estreno de la nueva temporada. Sin desvelar nada, dos apuntes ya conocidos: la aparición del músico Ed Sheeran y los reconocibles paisajes de la costa vasca. Desde la quinta temporada, varias escenas de ‘Juego de tronos’ han sido grabadas en escenarios de provincias españolas como Sevilla, Guadalajara, Cáceres o Guipúzcoa. ¿Y en las provincias aragonesas? Una vez más, no. La posibilidad de que una escena pudiera rodarse en Aragón pasó de largo.