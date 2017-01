Problablemente Paquita Martín nunca pensó que saltara al estrellato a sus 91 años. Pero esta mujer, jubilada hace 31 años de una empresa metalúrgica donde trabajó durante 27 años, arrancó con su intervención los aplausos del auditorio en La Sexta Noche, y las redes sociales se han rendido a sus pies. La frase con la que hizo historia en las redes: "Tengo 91 años, pero no soy gilipollas". Y lo decía después de razonar que "habría que dar más trabajo a las mujeres y hombres jóvenes para que las pensiones puedan subir".



No os podéis perder este resumen tan tierno y sencillo de lo que es la desigualdad en nuestro país. Bravo Paquita pic.twitter.com/Mi3HkMWX2m — Ángela Rodríguez (@Pam_Angela_) 15 de enero de 2017

Aquí solo hay que escuchar a Paquita. Y punto. Bueno, y reírse también, pues vaya cara del economista! https://t.co/EHnyyDJ4qX — Germán Cano (@fdeflaqueza) 15 de enero de 2017

Paquita tomó la palabra después de que el economista José María O'Kean expusiera cómo está afectando la subida de precios a la capacidad adquisitiva de los españoles, especialmente a los pensionistas."Este señor no me va a dar ninguna respuesta", dijo en referencia al economista. Y añadió:Yo no es que quiera que a los hombres les quiten las pensiones, sino que se las suban a las mujeres".Paquita no solo defendió a quienes han cotizado, sino que también recordabó la labor de muchas mujeres viudas que no tienen una pensión contributiva:porque en tiempos cuando te casabas te tenías que ir de la empresa. Por eso no me casé a los 49 años". "Yo digo que esas mujeres tienen una mierda de pensión de viudedad", sentenció. En este contesto, la anciana soltó la frase con la que se acabó de ganar la ovación del público: "Tengo 91 años, pero no soy gilipollas".Y le siguen aplaudiendo en las redes sociales: