Las series en 2017: el duelo de HBO y Netflix

Unaque se extiende cada vez a más países debido a la expansión internacional de estas dos plataformas, inmersas en una trepidante carrera de presentación de nuevos productos, de la que se benefician los espectadores.HBO apostó fuerte por 'Westworld' como sustituta del fenómeno de 'Juego de Tronos', a la que le quedan solo dos temporadas, pero además cuenta con nuevas series como '' (con Sarah Jessica Parker) o 'The Young Pope' (dirigida por Paolo Sorrentino y protagonizada por Jude Law).'Juego de Tronos' regresará con la séptima temporada y el mismo secretismo que cada año. Los avances a cuentagotas revelan que gran parte deEn cuanto a 'Divorce', buscará asentarse en su segunda temporada, y 'The Young Pope' llegará entre gran expectación tras el éxito cosechado en su presentación en el Festival de Venecia.Otra nueva serie de HBO que es igualmente muy esperada es(HBO), sobre los inicios de la legalización e industria del porno en los años setenta en Nueva York, con James Franco, Maggie Gyllenhaal y Emily Meade.Mientras, Netflix ha acertado de lleno con 'The Crown' y estrenará en 2017 su segunda temporada al igual que 'Stranger Things' la serie de la que más se ha hablado en los últimos meses, un regreso a las películas adolescentes de aventuras de los años ochenta que ha permitido recuperar aOtra musa que andaba desaparecida, Drew Barrymore, también ha sido rescatada por Netflix en 'Santa Clarita Diet', donde la actriz que debutó con 'ET' compartirá protagonismo conAmbos se pondrán en la piel de un matrimonio que se dedica al negocio inmobiliario y cuya vida dará uncompletará su oferta de novedades con dos series del universo 'Marvel', 'The Defenders' y 'Iron Fist', que prometen hacer las delicias de los amantes del cómic y los superhéroes.Y además continuará con una de sus series más emblemáticas,que al menos contará en el nuevo año con otra temporada, la quinta.Lo que no se sabe es por dónde irá la trama, habitualmente muy pegada a la actualidad, ya que el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos ha sorprendido incluso a los maestros de los giros de guión de thriller políticos como la de Kevin Spacey y Robin Wrigth ootra de las veteranas de la parrilla.Ambas habían previsto a 'en paralelo a la mujer que esperaban tener de presidenta, pero como siempre, la realidad supera a la ficción.Por eso 'House of cards' podría no tener la continuación paralela a la realidad que los espectadores preveían para el desarrollo de la quinta temporada, al igual que la serie protagonizada porque ya sumará seis temporadas en 2017.Aunque en el caso de 'Homeland', los guionistas se curaron algo más en salud y retrasaron la escritura hasta las elecciones del pasado 8 de noviembre ya que su idea para los ny centrarse más en la política interior del país, como señaló el responsable de guiones de la serie, Alex Gansa.Otra gran fuente para la ficción de este nuevo año seguirá siendo el narcotráfico.la serie sobre la vida deestrenará tercera temporada con el español Javier Cámara en el reparto interpretando a un narcotraficante que querrá hacerse con el poder tras la caída del líder del cártel de Medellín.Aprovechando el tirón de la actualidad también Netflix se ha asociado con Univisión para la nueva seriesobre el narco mexicano en custodia de las autoridades de EE.UU. Joaquín 'El Chapo' Guzmán.Entre los canales tradicionales, NBC presentará este año 'The Good Place', sobre una mujer corriente de Nueva Jersey, 'Powerless', con la ídolo de adolescentesy 'Trial and error', una comedia sobre un joven abogado de la gran ciudad.Una de las revelaciones de 2016, 'Atlanta', con el rap como protagonista y creada por Donald Glover, tendrá en los próximos meses su segunda temporada; 'Transparent' llegará a la cuarta y la comedia 'black-ish' seguirá emitiendo los capítulos de su tercera temporada.