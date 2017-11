Qué tener en cuenta a la hora de comprar vivienda a finales de 2017

Es cierto que el pasado mes de abril interrumpió una racha de año y medio de aumentos interanuales en lo que al número de operaciones inmobiliarias se refiere. No obstante, la vida sigue y a finales de septiembre se contabilizaban cinco meses de incrementos consecutivos. De esta manera, el noveno mes del año presentó un crecimiento del 11% en relación a su homólogo de 2016: según el Instituto Nacional de Estadística, un total de 38.610 transacciones, que constatan el buen momento del sector inmobiliario español.

Estamos acostumbrados a que el mercado de segunda mano concentre la mayor parte de las compraventas, y septiembre no fue una excepción: 31.557 viviendas usadas frente a 7.053 de obra nueva. Asimismo, el reparto de éstas, como es lógico, no fue equitativo en todo el territorio nacional. Por comunidades autónomas, Andalucía encabezó el ranking de ventas totales del mes (7.215), seguida de Madrid y Cataluña (que superaron las 6.100 operaciones) y, cómo no, de Valencia (5.892).

No obstante, para el futuro comprador, tal vez sea más interesante analizar qué regiones presentan mayores crecimientos interanuales. En este sentido, nos encontramos con que todas las comunidades registraron aumentos, excepto Navarra (un descenso de 2,7 puntos). Destacaron Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, con crecimientos interanuales respectivos del 44%, 27% y 24,2%.

Con todo, probablemente sean muchos los que antes del término de 2017 se lancen a la caza de una oportunidad. Para ello, un destino habitual deberían ser las webs especializadas (Vibbo, Fotocasa), así como los espacios online de importantes empresas de gestión de activos (Solvia, Servihabitat o Haya Real Estate). Esta última dispone del portal Haya.es, donde el navegante puede clasificar la oferta por criterios: provincia, municipio, precio, dimensiones, etc. Haciendo uso de su buscador encontramos, por ejemplo, un piso ubicado en Madrid, con tres habitaciones y un precio de 139.000 euros (antes costaba 172.465 euros). Del mismo modo, localizamos otro inmueble, esta vez situado en el municipio barcelonés de Tordera, con tres habitaciones y a la venta por 63.608 euros (16% de descuento).

Por otro lado, algo a tener en cuenta por el futuro comprador será la evolución en el precio del suelo. Se trata de algo esencial a la hora de detectar inercias positivas o negativas, algo que puede afectarnos si lo que queremos es emplear nuestro nuevo piso como inversión a medio o largo plazo. A este respecto, el ‘Informe de Vivienda’ de Gesvalt, publicado el pasado septiembre, analizaba la variación por comunidades durante los primeros nueve meses del presente curso. Así, las que registraron un mayor encarecimiento fueron Cataluña (11%), Galicia (8%), Comunidad Valenciana y Canarias (ambas con un 6% de aumento), Murcia (6%) y Madrid (4%).

Continuando con el pensamiento inversor, un factor a valorar antes de la compra es el del precio del alquiler. Y es que, en el caso de que no vayamos a residir en nuestra nueva vivienda, nada mejor que obtener un rendimiento arrendándola. Los que así opinen, además, estarán de enhorabuena, ya que el alquiler subió un 15% de media en España durante el presente curso, tal y como afirma el citado estudio de Gesvalt. Por provincias, recordaremos aquellas con alquileres más elevados para su metro cuadrado: Barcelona (17,48), Baleares (14,51), Madrid (14,47) y Guipúzcoa (13,34).