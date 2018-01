Zaragoza, una ciudad "de caramelo"

‘Kichi’ se pasó ayer por Zaragoza. José María González, alcalde de Cádiz, estuvo en la capital aragonesa invitado por Zaragoza en Común. A diferencia de algunas chirigotas que ya caldean el ambiente por su ciudad, él no necesitó subtítulos, ya que habló bien clarito en el centro Laín Entralgo. También lo hizo ante los medios, defendiendo el empuje de las "ciudades rebeldes" pese al retroceso que las encuestas dan a Podemos. Pedro Santisteve y algunos de sus concejales –curiosamente, no todos se pasaron por allí...– hicieron de anfitriones, y ‘el Kichi’ les devolvió la cortesía: "Le he dicho al alcalde que tiene una ciudad preciosa, limpita y de caramelo", dijo ante las risas del personal. Por cierto que por la reunión también se dejó caer –además de Nacho Escartín, líder de Podemos Aragón– Teresa Rodríguez, secretaria general de la formación morada en Andalucía y pareja del gaditano.