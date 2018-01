Zaragoza, primera parada de 'Singles of the 90's'

El ambiente de las noches ibicencas se traslada de la mano de 'Singles of the 90's' a Zaragoza, primera ciudad en acoger este evento festivo y musical que r ememora los años 90 y que está pensado especialmente para personas solteras.

Zaragoza es la primera parada de una gira que recorrerá las quince grandes ciudades de España, con fechas cerradas además de en Zaragoza- donde se dará el pistoletazo de salida el próximo 24 de febrero- Madrid (17 de marzo), Valencia (7 de abril), Sevilla (21 de abril) y Barcelona (12 de mayo).

El evento ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa en la capital aragonesa por parte del promotor y responsable de la empresa zaragozana Seduction & Dreams, Víctor Aznar; el conductor del acto, Emilio Larruga; y la directora de eventos de Meetic España, María Garay.

Tal y como ha definido la organización, 'Singles of the 90's' es "una fiesta 'revival', exclusiva, diferente, con glamur y elegancia", que se realizará por primera vez en el Palacio de Congresos de Zaragoza la noche del sábado 24 de febrero.

"Con la compra de la entrada, al asistente se le facilitará un semáforo con el podrá indicar si está libre (verde), tiene pareja (rojo) o no lo tiene muy claro (ámbar)", ha explicado el promotor, en referencia al "formato de las fiestas de semáforos que se hacían hace unos años para buscar pareja".

Aunque, según el maestro de ceremonias Emilio Larruga, 'Singles of the 90's' fue pensada en un principio "solo para 'singles'", debido al interés de todo el mundo "la fiesta se ha abierto y el semáforo no es obligatorio".

Jordi Ruz, Sebastián Gamboa y Víctor Nebot (Dj's residentes de Formentera e Ibiza), Juan Sanz (Dj residente de Niuba, Zaragoza) y la saxofonista Anastasia McQueen pondrán la banda sonora a la noche.

"Los conciertos 'revival' de los 90 tienen gran éxito. Este factor, sumado a que la mayoría de los 'singles' son de esa generación, son los que hicieron que nos decidiéramos por este formato, en el que sonarán los mejores 'hits' de esa década", ha relatado el promotor en referencia a la franja de edad a la que va dirigida la fiesta, de los 30 a los 50 años aproximadamente.

Durante el evento, que trata de reproducir la "luminosidad de las islas" habrá reservados, bailarinas y bailarines, actuaciones, juegos y "momentos que ayudarán a la interactuación entre las personas", ha explicado Larruga.

"Somos conscientes de que la música es un elemento fundamental a la hora de favorecer la interacción y el inicio de nuevas relaciones", ha puntualizado por su parte vía videoconferencia la responsable de eventos de la compañía de citas Meetic, una de las empresas colaboradoras en el evento.

Tanto el evento de Zaragoza como los siguientes tendrán lugar en grandes locales, "con aforos entre 1.000 y 5.000 personas y un potente despliegue escénico de luz y sonido".