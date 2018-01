Las líneas 24, 33 y 39 son las más demandadas de la red de autobuses

Los zaragozanos vuelven a confiar en el servicio de bus (tras la huelga de 123 días que castigó a los viajeros entre diciembre de 2015 y abril de 2016) y los datos de balance de 2017 son elocuentes. Hay líneas que suben como la espuma y parecen no tener techo y otras que, aunque resultan casi residuales, ayudan a completar una malla básica del transporte urbano en aras del servicio público. Entre las primeras, destacan la 24, la 33 y la 39. Solo entre las tres suman casi 20 millones de viajeros, lo que quiere decir que transportan a unos 54.000 zaragozanos cada día. Por otro lado, las líneas con menos usos son las que conectan con los barrios rurales y las lanzaderas al tranvía, que –no obstante– no pierden usuarios respecto a 2014, último año en el que los registros no se ven afectados por la citada huelga, la mayor en la historia de la ciudad.