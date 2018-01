"La DGA debe terminar con el exilio de los niños de Valdespartera"

La falta de plazas escolares en los barrios del sur de Zaragoza ha obligado a más de 500 niños a escolarizarse fuera de su entorno en los últimos años . La DGA presentó en diciembre un esperado plan de retorno para estos niños, pero no ha respondido a las expectativas creadas. Muchas familias temen que el "exilio" de sus hijos continúe, si Educación no modifica algunos puntos del plan.

La orden que regula el plan de retorno ha recibido decenas de alegaciones de familias de Valdespartera (sobre todo) y de Arcosur. La orden va dirigida a niños que viven en Valdespartera, Arcosur y Parque Venecia, y que están estudiando en colegios fuera de sus barrios. El texto excluye a los niños que están matriculados en los colegios Zaragoza Sur y Rosales del Canal, aunque muchos proceden de Valdespartera y fueron obligados a escolarizarse ahí ante la falta de plazas en Valdespartera y en los colegios públicos de la Romareda.

El plazo de alegaciones terminó el 7 de enero y el Departamento de Educación quería abrir el periodo de solicitudes del plan de retorno en febrero, antes del proceso ordinario de escolarización. De momento, desde Educación solo afirman que "se están estudiando las alegaciones, pero aún es pronto para saber si se aceptarán cambios". La orden definitiva se publicará en las próximas semanas.

Al menos veinte familias de Valdespartera esperan expectantes porque no saben si sus hijos podrán volver al barrio después de años fuera; no saben a qué colegio irán sus hijos el curso que viene, ni si los hermanos tendrán que ir separados. En sus alegaciones han pedido que se cambie el artículo 2 (que excluye a los matriculados ahora en los colegios Zaragoza Sur y Rosales del Canal) y el artículo 4 (para permitir el regreso conjunto de los hermanos).

Hermanos olvidados y separados

"Vivimos en Valdespartera. Nos quedamos fuera de los colegios del barrio y nuestra hija de 5 años tuvo que ir al Zaragoza Sur. Ahora nos encontramos con que el plan de retorno nos excluye. Y tenemos un niño de 3 años que empezará el colegio el próximo curso. Queremos que vayan juntos al Valdespartera 3 o al 4, pero la norma no lo permite. Aunque cambiara, nos encontraríamos con el problema de los hermanos. Si nos dieran el Valdespartera 4, dónde aún no han empezado las obras, la mayor tendría que seguir en el Zaragoza Sur y el pequeño iría al Recarte y Ornat, en la Romareda. Nos condenaría a un nuevo exilio de dos o tres años, con los hermanos separados, es inviable", explica Diego Horna, uno de los padres afectados. "La idea del plan de retorno era buena, pero se ha hecho mal. Deben solucionarlo para no generar otro exilio de niños", añade.

La orden establece el retorno por tramos de edad a los colegios Valdespartera 3 (ahora en obras, los niños están en aulas puente en el Zaragoza Sur) y Valdespartera 4 (hay una partida en los presupuestos de 2018 para empezar su construcción y mientras están en aulas puente en el Recarte y Ornat). "Pero no han tenido en cuenta a los hermanos. Esperemos que cambien el texto y tanto los niños exiliados como sus hermanos pequeños puedan volver juntos e ir al mismo colegio, afirma Francisco Galve, otro padre afectado y miembro de la Plataforma Valdespartera + coles. Él tiene un niño de 5 años, una niña de 2 que empezará el colegio en septiembre y otra pequeña.

"Cuando hablan de que no se han producido más traslados involuntarios en este curso 2017-2018, se han olvidado de los niños que obligatoriamente se han tenido que matricular en centros de otras zonas porque sus hermanos mayores ya estaban allí. Hay hermanos pequeños escolarizados en la actualidad en 1º o 2º de Infantil que quedan excluidos de las posibilidades del plan de retorno contempladas en este proyecto. Hay muchas familias que llevamos años soportando gastos de traslado y comedor 'obligatorio' de uno o varios hijos, ya que debido a la distancia entre el hogar familiar y el colegio es inviable llevarlos a comer a casa", señala la alegación presentada por la Plataforma Valdespartera + coles.

Los niños que están trasladados este curso mientras terminan las obras de sus colegios (Valdespartera 3, Arcosur y Parque Venecia) sí tienen transporte y comedor escolar gratuitos a cargo de la DGA. Los que tuvieron que ir a colegios de la Romareda u otros centros (como Zaragoza Sur y Rosales del Canal) no tienen ayuda para el transporte y el comedor.