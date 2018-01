Fallece un joven atropellado por el tranvía en Zaragoza

La Policía Local ha confirmado que se trata de un joven de 24 años identificado como Francisco Javier P. R. que, según las primeras informaciones, habría sido golpeado por el convoy en la cabeza y en el tórax y arrastrado durante varios metros, quedando atrapado bajo el tranvía. La Policía descarta el suicidio.

Víctor Arán, repartidor, estaba haciendo una entrega en el número 35 de Fernando el Católico y ha sido testigo del suceso cuando salía del portal. Según ha relatado, el fallecido cruzaba corriendo desde la acera de la gasolinera hacia el bulevar central: "Lo ha arrastrado varios metros hasta la altura del Lizarrán. He tirado las cosas del reparto y me he metido debajo del tranvía para intentar ayudarle, pero estaba atrapado. Le he quitado la capucha del chubasquero para que pudiera respirar y he visto cómo convulsionaba. En seguida han empezado a llegar los bomberos y las ambulancias y ya me he retirado".

El servicio de tranvía ha tenido que ser interrumpido entre Gran Vía y el estadio de La Romareda y se ha cortado también el tráfico rodado en la zona del accidente, que se ha restablecido hacia la medianoche.