El PP achaca “a la urgencia” de ZEC que no se cubran los puestos del Mercado Central

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha achacado a “la urgencia” el hecho de que no se haya cubierto el mínimo de puestos previstos para el proyecto del Mercado Central de Zaragoza . “Con las prisas se ha generado un problema en su viabilidad económica”, ha dicho el edil del PP Ángel Lorén.

Lorén ha recordado que el propio gobierno avanzó que para que el proyecto saliera adelante era necesario que se cubrieran 60 de los 74 puestos. De momento solo se han adjudicado 46 plazas, por lo que ha sido necesario abrir una segunda fase para recibir propuestas. Ante la incertidumbre que rodea al proyecto, el PP interpelará al gobierno para que aclare lo ocurrido.

“Si solo se han adjudicado 46 puestos algo no se ha hecho bien”, ha afirmado Lorén, que ha exigido “más transparencia” en la gestión de esta obra, el principal proyecto en que se ha embarcado ZEC. Además, ha aludido a los “problemas” que se están produciendo en la gestión de los trabajos, con quejas de hosteleros y comerciantes, así como cambios en el proyecto. En este sentido, el precio se incrementó de 10 a 15 millones de euros.

“ZEC no puede dar al traste con otro proyecto”, ha señalado el edil popular, que recordó que la reforma de la histórica lonja cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. A su juicio, “la urgencia" por motivos electorales "no puede ser la prioridad”. “El Mercado Central no puede supeditarse a los intereses de ZEC”, ha afirmado Lorén, que ha lamentado que la sociedad Zaragoza Vivienda haya dejado de gestionar este proyecto, que ha pasado al Área de Urbanismo.