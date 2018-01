Se alquilan balcones para ver la cabalgata de Reyes en Zaragoza

Varios hoteles del recorrido alquilan habitaciones con vistas a la cabalgata por unas horas. "Reservamos durante tres horas las habitaciones de la primera planta que dan al Coso. Nos llaman particulares interesados. Y este año han llamado más que otros años", señalan desde el hotel Vincci Zaragoza Zentro, en el Coso, 86. La reserva de la habitación para ver la cabalgata cuesta 50 euros.

La tarifa es similar en el Silken Reino de Aragón (Coso, 80). "Alquilamos las habitaciones que dan al Coso. La demanda ha ido a más en los últimos años. Nos llama gente que conoce el hotel y quiere ver la cabalgata tranquilamente desde una de nuestras habitaciones. Algunos repiten y reservan de un año para otro. El precio por tres horas durante la cabalgata es de 51 euros.

En el hotel Pilar Plaza (en la plaza del Pilar) no alquilan este viernes habitaciones por horas, pero sí tienen reservas de habitaciones por un día de gente de Zaragoza que va a ver la cabalgata. "Nos han llamado varias personas para pedir una habitación desde la que se vea la cabalgata. En otras ocasiones, en función del día de la semana y la ocupación sí hacemos reservas por horas", apuntan desde este hotel. La habitación para la noche del 5 al 6 cuesta 65 euros.

Otros hoteles u oficinas también ocuparán sus habitaciones con vistas a la cabalgata para sus compromisos, pero no se pueden reservar por particulares, como el Hostal Cataluña (en el Coso). Y hay establecimientos comerciales con buenas vistas, como la bocatería Come Jamón, en la calle Alfonso I. "En la primera planta tenemos varias mesas junto a la ventana que se suelen llenar para la cabalgata. No las reservamos específicamente para este motivo. El que llega pronto esa tarde puede coger ese sitio", señalan.

Cabalgata en homenaje a Julio Verne

La cabalgata de los Reyes Magos partirá a las 18.00 del colegio Joaquín Costa y pasará por el paseo de María Agustín, Puerta del Carmen, paseo de Pamplona, plaza de Paraíso, paseo de la Constitución, paseo de la Mina, plaza de San Miguel, Coso, plaza de España, calle de Alfonso I y plaza del Pilar. Se estima que el desfile terminará sobre las 20.00 en la plaza del Pilar. Los Reyes Magos irán acompañados este año por personajes y criaturas salidos de los libros de Julio Verne, como Phileas Fogg, Miguel Strogoff o el Capitán Nemo.

El Ayuntamiento modificó y amplió el recorrido en 2015 para evitar las aglomeraciones de público. En los años anteriores pasaba por la avenida de César Augusto. Y antes de que se instalara el tranvía discurría por Independencia. En 2015 también se instalaron sillas para el público durante el recorrido.

Los balcones de San Fermín

En otras ciudades de gran afluencia turística (Pamplona, Sevilla, Málaga) es habitual el alquiler de balcones de viviendas particulares para eventos multitudinarios. El ejemplo más cercano es Pamplona, donde varios portales de internet anuncian el alquiler de balcones para los encierros de San Fermín. Incluso hay una central oficial de reservas. Los que quieran uno para las próximas fiestas deberían darse prisa, porque ya hay muchos que están llenos. Los precios medios oscilan entre los 100 y los 170 euros por cerca de dos horas (de 6.30 a 8.20), con café y pastas incluidos durante la espera.