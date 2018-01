"Llevaba cuatro días sin abrir la ventana y pensé: 'algo le ha pasado"

Se trata de Gloria Montañés, una ciudadana ejemplar cuyo comportamiento ha aplaudido la Policía Local porque gracias a ella, el hombre de 80 años, que vivía solo, pudo ser rescatado con vida después de sufrir una caída y heridas que le impedían incorporarse.

La mujer, que prefiere no aparecer ante las cámaras, ha explicado a Heraldo.es cómo advirtió que algo raro podía ocurrirle a su anciano vecino:

"Llevaba cuatro días sin abrir la ventana y pensé que algo le había pasado". Gloria suele observar al tender desde su casa la ventana de la cocina del anciano, que normalmente abre de día. Pero esta permaneció cerrada tanto el domingo como el lunes, lo que le llamó la atención. Entonces, Gloria decidió preguntar en la tienda donde compra habitualmente el periódico si lo habían visto en los últimos días. "Me dijeron que hacía unos días que no iba a por el periódico". Así que decidieron que había que llamar a la Policía.

"Yo tenía llaves, porque me las dejó una vez, pero no quería entrar sin estar presente la Policía. Cuando llegaron abrieron y se lo encontraron tumbado en el suelo. Yo ni entré, no me quería ver en esa tesitura". Los agentes encontraron al hombre en el suelo, desnudo y sin poder moverse. Tenía heridas en las rodillas y las muñecas que le impedían levantarse.

Gloria Montañés cree que obró como cualquiera debería actuar ante una situación similar. "No me pena haberlo hecho porque parece ser que está bien, y no tiene familia, ni hijos ni sobrinos", dice esta mujer, quien destaca también que la Policía se portó "fenomenal".

Ella no lo veía desde el viernes, mientras que su hija dice que lo vio el sábado. En todo caso, lo cierto es que pasó el cambio de año, mientras el resto del mundo recibía con alborozo 2018, postrado en el suelo de su piso. Hasta que este martes, 2 de enero, gracias a su buena vecina, fue rescatado con vida y la historia ha tenido un final feliz.