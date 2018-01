La Audiencia rechaza el recurso de un estafador por un negocio falso en China

La Audiencia de Zaragoza ha denegado el recurso de Juan Paul Bastiaans Minguillón, un condenado por estafa en un falso negocio en China e hijo del excónsul de Eslovaquia en Zaragoza, y podría entrar en la prisión de Zuera en las próximas semanas, según fuentes jurídicas. La Sección Tercera de la Audiencia considera que no cabe suspender la ejecución de la sentencia, que lo condenó a un año de prisión por apropiarse de 83.000 euros de una víctima, porque "las cantidades ofrecidas de pago son ínfimas". De hecho, el fiscal y la acusación particular se niegan a recibir la cantidad mensual ofrecida de 2.200 euros porque ni se consignó y "no es creíble". "Siendo una facultad discrecional del tribunal sentenciador, se considera que no es merecedor de la suspensión" de la sentencia y desestiman el recurso.