El Ayuntamiento ha pagado en 2017 facturas por valor de 43 millones sin un contrato en vigor

El pago de facturas sin contrato en vigor se volvió a descontrolar en 2017. El Ayuntamiento de Zaragoza abonó por este sistema, que es excepcional, 1.138 facturas que suman unos 43 millones de euros. La cifra bate todos los récords registrados y supone un aumento del 74% en solo dos años (2015 se cerró con una cifra de 24,8 millones de euros, según la Intervención General del Consistorio).

Los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que es como se conocen estos pagos, son un problema que va a más en la administración municipal. Afecta a todos los servicios que se prestan al Ayuntamiento sin un soporte contractual, por ejemplo porque la empresa ha agotado el periodo de una concesión, o cuando no hay partida presupuestaria. El interventor advierte de que estos reconocimientos son "irregulares", "distorsionan" los resultados de la ejecución de las cuentas y deberían ser siempre una excepción (por ejemplo, con una obra de urgencia).

La eliminación de este problema, que ya venía de corporaciones anteriores, fue uno de los compromisos del concejal de Economía, Fernando Rivarés, cuando accedió al cargo. De hecho, en julio de 2015 anunció que en seis meses dejaría de admitir estos reconocimientos y que exigiría "responsabilidades políticas y personales" a quienes no acatara esa orden. No tardó en constatar que no podía cumplir su compromiso. Es más, en lugar de reducir el problema, se agravó.